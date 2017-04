DIRECT. Présidentielle : la popularité de Macron s'effrite mais reste supérieure à celle de Le Pen, selon un sondage

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Que ce serait-il passé si nous n'avions pas un scrutin uninominal majoritaire à deux tours, mais un mode de scrutin "à l'américaine." Si chaque région détenait un nombre de voix proportionnel à sa population et que des grands électeurs étaient chargés de voter ? Eh bien, nous aurions pu avoir une égalité parfaite entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, estime The Economist. Voici la carte (fictive, mais intéressante) imaginé par le quotidien britannique.



(THE ECONOMIST.COM)



: Et en région, présidentielle toujours. A quelques heures du premier grand meeting d'entre-deux tours de Marine Le Pen, à Nice, le quotidien Nice-Matin a interviewé la candidate du Front national.





: Et après la "guerre" de la présidentielle, place à "la bataille" des législatives. Le Figaro se projette au mois de juin dans sa une du jour et s'interroge sur la future physionomie de l'Assemblée nationale dans un paysage politique devenu quadripartite.





: Plus qu'une élection, une guerre ? Pour Libération, l'épisode d'hier, dans lequel Marine Le Pen a rendu une visite surprise aux salariés de Whirlpool, à Amiens, alors qu'Emmanuel Macron rencontrait les syndicats de cette même usine, prouve que l'entre-deux tours s'accélère.











: A l'aube du quatrième jour de cette campagne d'entre-deux tours,Emmanuel Macron est en baisse de 4 points, mais garde l'avantage sur Marine Le Pen en terme de soutien. Selon un sondage Odoxa, avec 41% d'opinions favorables, le candidat d'En Marche! devance le candidat de la France insoumise éliminé au premier tour, Jean-Luc Mélenchon (38%), le recalé de la primaire à droite, Alain Juppé (37%, +1), et enfin la candidate Front national (33%). Mais celle-ci gagne 4 points.