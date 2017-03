Présidentielle : la droite ferait un meilleur score avec Alain Juppé à la place de François Fillon, selon un sondage

La droite ferait un meilleur score au premier tour de l'élection présidentielle avec Alain Juppé pour candidat à la place de François Fillon, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour "13h15 le dimanche" de France 2, publié vendredi 3 mars. Ce sondage a été réalisé mercredi et jeudi, après l'annonce d'une possible mise en examen de François Fillon dans l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse et de deux de ses enfants.

Si Alain Juppé devait remplacer l'actuel candidat de la droite, le maire de Bordeaux prendrait la première place avec 26,5% de suffrages, devant Emmanuel Macron (25%). Dans ce cas de figure, Marine Le Pen serait éliminée dès le premier tour, avec 24%. Les trois candidats testés sont tous dans la marge d'erreur statistique de trois points.

Fillon éliminé dès le premier tour

Dans l'hypothèse d'un maintien, François Fillon récolterait 19% des voix. Emmanuel Macron serait premier avec 27%, devant Marine Le Pen, créditée de 25,5%. Jamais, jusqu'à présent, Odoxa n'avait donné Emmanuel Macron en première position.

Sept personnes interrogées sur dix (70%) et près d'un tiers des seuls sympathisants de droite (33%) jugent que François Fillon a tort de maintenir sa candidature à la présidentielle, selon un autre sondage Odoxa pour franceinfo, publié vendredi.

Sondage réalisé auprès d'un échantillon de 943 personnes inscrites sur les listes électorales.