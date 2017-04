Présidentielle : il y a bien eu des votes blancs à Lyon (mais ils ont été mal comptabilisés)

C'est une anomalie qui a fait tiquer quelques internautes. Lundi 24 avril, le site du ministère de l'Intérieur affichait zéro vote blanc dans la ville de Lyon (Rhône), sur la page de résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Une incongruité statistique dans une commune où 234 523 suffrages ont été exprimés. Il n'en fallait pas plus pour que certains électeurs déçus crient au complot.

ZÉRO votes blancs comptabilisés dans une commune de près de 300000 votants

Ca serait pas LYON de Collomb proMacron?https://t.co/LZAAcZUeOO pic.twitter.com/sStQAL2Xnt — Capalu φ (@capalutwit) 24 avril 2017

Mathématique : Quel est la proba qu'il n'y ait à Lyon AUCUN vote blanc, quand ceux-ci représentent 1,39% des bulletins totaux en France ? pic.twitter.com/WlSbuag1KP — Kartoch (@Kartoche87) 24 avril 2017

0 vote blanc à Lyon ? Dans toute la ville dont le maire est soutien de Macron. Etrange. :) — Sébastien (@SebastienPntr) 24 avril 2017

La réalité est plus simple. Contacté par franceinfo, le service communication de la ville assure qu'il "y a bien des votes blancs" : 2 828, soit 1,19% des suffrages exprimés. Mais que s'est-il passé ? En y regardant de plus près, on s'aperçoit que les services du ministère de l'Intérieur ont additionné, par erreur, les bulletins blancs (2 828) aux bulletins nuls (922) pour arriver à 3 750 votes nuls. Contactée par franceinfo lundi à 16h30, la préfecture indique que cette erreur est "en cours de correction".