Présidentielle : Fillon et Macron au coude-à-coude, derrière Le Pen, selon un sondage Harris Interactive pour France Télévisions

Malgré les affaires, François Fillon résiste. A deux mois jour pour jour de l'élection présidentielle, l'ancien Premier ministre est donné au coude-à-coude au premier tour avec Emmanuel Macron dans un sondage Harris Interactive pour France Télévisions, publié jeudi 23 février et réalisé avant le ralliement du centriste François Bayrou à l'ancien ministre de l'Economie. Le candidat désigné par la primaire de la droite obtient 21% des intentions de vote, juste devant le leader d'En marche ! à 20%, et derrière Marine Le Pen, en tête avec 25%.

A gauche, l'écart entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon est très faible : les deux candidats, dont la perspective d'une alliance semble désormais exclue, seraient loin derrière et recueilleraient respectivement 14% et 13% des voix. Les autres candidats testés dans ce sondage ne dépasseraient pas le seuil des 5% des suffrages : Nicolas Dupont-Aignan est donné à 3%, Yannick Jadot à 2% et Philippe Poutou et Nathalie Arthaud à 1%.

Les résultats du sondage Harris Interactive pour France Télévisions, publié le 23 février 2017. (HARRIS INTERACTIVE)

L'électorat d'Emmanuel Macron toujours volatile

Malgré ses bons scores, Emmanuel Macron pâtit toujours à l'heure actuelle de la volatilité de son électorat potentiel : seuls 51% des sondés qui indiquent qu'ils voteraient pour lui se disent "tout à fait sûrs de leur choix". C'est bien moins que pour Marine Le Pen (79%) et François Fillon (73%).

Au second tour, la patronne du Front nationale est toujours donnée perdante, aussi bien face à François Fillon que face à Emmanuel Macron. L'ancien Premier ministre obtient 57% des intentions de vote dans l'hypothèse d'un tel duel, l'ex-ministre de l'Economie atteint lui 60%.

Enquête réalisée en ligne du 20 au 22 février 2017, avant la conférence de presse de François Bayrou, auprès d'un échantillon de 5 730 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus comprenant un échantillon de 5 249 inscrits sur les listes électorales. Méthode des quotas.