Présidentielle : en Polynésie, un avion livrera les bulletins de vote du second tour

Une élection, "c'est une véritable mission à chaque fois." Dans son bureau du Haut-commissariat de la République en Polynésie française, Fabrice Bonicel a le nez dans la paperasse en ce moment. Dans sa ligne de mire : l'organisation du second tour de la présidentielle. Il doit notamment gérer l'acheminement des bulletins de vote. "Et ce n'est pas une mince affaire chez nous, explique le directeur de la réglementation et des affaires juridiques, joint par franceinfo. En métropole, même la commune la plus isolée reste accessible. Ici, c'est impossible. Il faut parfois plusieurs heures en bateau pour rallier une île."

>> Suivez notre direct sur l'entre-deux-tours de la présidentielle

Pas le choix. C'est donc par avion que sera une nouvelle fois largué le matériel électoral sur trois îles de l'archipel (Rapa, Tematangi et Hereheretue), qui sont trop isolées pour être desservies à temps par la mer. Cela avait déjà été le cas en 2012. "Il n'y a pas d'aéroport et les liaisons maritimes sont ne pas assez fréquentes", explique Fabrice Bonicel.

Le ministère de la Défense a fixé la date de l'opération au jeudi 4 mai. Ce jour-là, un Falcon 200 de la Marine nationale décollera de Tahiti et livrera les trois îles qui regroupent environ 500 électeurs. Au total, l'archipel compte 236 bureaux de vote. "Avant de les approvisionner, on recompte plusieurs fois pour s'assurer que tout est bien là." Mais cela n'a pas empêché "un petit bug" lors du premier tour : "On s'est aperçus qu'il manquait des bulletins de vote de Nathalie Arthaud dans un bureau de vote. Il a fallu prendre le bateau pour aller chercher du stock."