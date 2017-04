Présidentielle : déroulé de l'émission, thèmes abordés... Le mode d'emploi de "15 minutes pour convaincre" sur France 2

C'est leur dernier grand oral avant le premier tour. Les onze candidats à l'élection présidentielle se retrouvent, jeudi 20 avril, sur France 2, pour une émission exceptionnelle baptisée "15 minutes pour convaincre". Elle débutera dès 20 heures. Voici comme va se dérouler ce dernier grand rendez-vous de la campagne, avant le vote des Français dimanche.

Comment va se dérouler ce grand oral ?

Pour cet ultime rendez-vous, c'est un format inédit qui a été imaginé. Les candidats vont ainsi se succéder pour répondre, pendant 15 minutes, aux questions de Léa Salamé et David Pujadas. Après tirage au sort, c'est Jean-Luc Mélenchon qui se pliera à l'exercice en premier. Suivront Nathalie Arthaud, Marine Le Pen, François Asselineau, Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou, Emmanuel Macron, Jacques Cheminade, Jean Lassalle et enfin François Fillon.

En fin d'émission, les prétendants à l'Elysée auront 2 minutes et 30 secondes, pas plus, pour un éventuel droit de réponse et pour conclure. Ils interviendront dans l'ordre suivant : Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, François Fillon, Philippe Poutou, Jean Lassalle, Jacques Cheminade, François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud, Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Quels seront les thèmes abordés ?

En accord avec les candidats, un tronc commun sera consacré au pouvoir d'achat, au chômage, une ou deux questions durant lesquelles il s'agira de préciser des points de leur programme, "puis une question ou deux portant sur l'international, la France, l'Europe", a expliqué sur France Inter le directeur de l'information de France Télévisions, Michel Field. Les candidats disposeront également d'une "carte blanche" durant laquelle ils pourront aborder le sujet de leur choix.

Comment sera organisé le plateau ?

Les candidats se succéderont pour se prêter à un entretien de 15 minutes autour d'une table dont le centre s'éclairera en rouge dix secondes avant la fin du temps de parole du candidat. Les candidats rejoindront ensuite leur loge avant de revenir tous ensemble en plateau pour la conclusion, vers 22h45, où ils seront placés derrière 11 pupitres disposés en arc de cercle.

Les 11 pupitres des candidats seront disposés en arc de cercle sur le plateau de l'émission "15 minutes pour convaincre". (FRANCETELEVISIONS)

Le public sera composé de 55 invités – chaque candidat a le droit de convier 5 proches.

Qui animera le débat ?

Les 11 candidats répondront aux questions de Léa Salamé pour France Inter et David Pujadas pour France 2, les deux présentateurs habituels de "L'Emission politique". Aux manettes de cette émission co-organisée avec France Inter, Didier Froehly, également réalisateur de "L'Emission politique", disposera de 9 caméras (dont une grue et un traveling) dans un décor bleu-blanc-rouge, décrit par la chaîne comme "très institutionnel pour cette émission statutaire".