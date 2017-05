Présidentielle : 22 tweets qui nous ont fait beaucoup rire pendant le débat Le Pen-Macron sur France 2 et TF1

Le traditionnel débat de l'entre-deux-tours a été extrêmement tendu, mercredi 3 mai. Le dernier débat de la campagne entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron a parfois été inaudible, voire confus. Mais il n'a pas manqué d'inspirer les internautes. Voici 22 tweets qui ont fait rire franceinfo pendant ce face-à-face qui fera date.

>> REPLAY. Revivez le face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur France 2 et TF1

"ET OUI Monsieur Macron c'est aussi a cause de vous que Dumbledore MEURT a la fin de Harry Potter 6, VOUS etiez ministre à l'époque" pic.twitter.com/jNu2P8jISA

J'ai l'impression que vous vous énervez, non c'est vous qui vous énervez, non c'est vous qui vous énervez, non c'est vous... #2017LeDébat