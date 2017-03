VIDEO. Philippe Poutou : "La révolte en Guyane illustre le problème d'une société de plus en plus inégalitaire"

Philippe Poutou, candidat NPA à l’élection présidentielle, est l'invité du journal de 12/13 de ce lundi 27 mars. Quand on l'interroge sur les ouvriers qui se tournent vers le Front national et non vers son parti, Philippe Poutou pointe l'abstention : "Beaucoup de gens qui en ont ras-le-bol ne vont pas voter". Il confesse malgré tout qu'il "est vrai que ce serait plus logique que les ouvriers qui subissent la crise se retournent contre leurs vrais adversaires que sont les capitalistes".

Remobiliser pour "préparer des batailles sociales"

Pour lui, c'est avant tout le problème des débats réalisés lors de cette campagne. Philippe Poutou veut remobiliser pour "préparer des batailles sociales". Il revient sur les manifestations en Guyane. "C'est ce qui se passe en Guyane, la révolte illustre bien une société de plus en plus inégalitaire où il y a des très riches et des très pauvres et de plus en plus de chômage". Le candidat NPA à l'élection présidentielle veut inciter les gens à se battre en suivant "l'exemple guyanais". Philippe Poutou se pose en rempart à un "système capitaliste profondément injuste".

Le JT

Les autres sujets du JT