VIDEO. Marine Le Pen peut-elle gagner l'élection présidentielle ?

Les candidats ne le diront jamais eux-mêmes, pourtant désormais la question n'est plus tabou chez les politiques. Marine Le Pen peut-elle gagner l'élection présidentielle ? Pour Bruno Le Maire, "ce serait présomptueux de dire le contraire". Jean-Marc Ayrault, lui, estime "qu'on n’est jamais à l'abri d'une catastrophe".

L'écart se resserre au second tour

De fait, malgré les affaires qui touchent le Front national, la tendance dans les sondages est de plus en plus nette. En cas de second tour face à Emmanuel Macron, les écarts se resserrent depuis deux semaines. La présidente du FN serait battue, mais obtiendrait 40% des suffrages. Face à François Fillon, même constat : elle atteindrait 44% des suffrages. Alors Marine Le Pen a-t-elle une chance d'atteindre ou de dépasser les 50% dans deux mois ? Elements de réponse.

