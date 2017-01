Pour les législatives, Macron refuse tout "accord d'appareil" entre En Marche! et les autres partis

Pas d'accord. Emmanuel Macron continue de cultiver sa posture de candidat différent. Le leader d'Enmarche ! a promis, jeudi 19 janvier, qu'il ne conclurait aucun accord d'appareil pour construire une majorité présidentielle. Son mouvement présentera 577 candidats aux législatives qui suivront l'élection présidentielle, a-t-il confirmé lors d'une conférence de presse en lançant un appel à candidatures.

Les candidats viendront pour un grand nombre de la société civile, avec l'objectif de 50% de non parlementaires parmi les candidats, "nous respecterons un principe de parité stricte" et aucun casier judiciaire ou condamnation à une peine d'inéligibilité ne sera toléré, a-t-il poursuivi. Le journaliste de franceinfo qui assistait à la conférence de presse détaille les critères.

EM présentera 577 candidats aux législatives choisis selon 5 critères:

- renouvellement

- parité

- probité

- pluralité

- adhésion au contrat — Ilan Caro (@i_car) 19 janvier 2017

"En marche ! est une force politique centrale (...) il dépasse donc les clivages et les jeux d'appareils", a ajouté Emmanuel Macron. "Je veux être très clair : il n'y aura aucun accord d'appareil avec quelque parti que ce soit, ce sont les idées et la volonté de transformer le pays qui doivent nous unir", a-t-il ajouté. "Je ne négocierai aucune circonscription contre un ralliement et ne sacrifierai rien de nos engagements initiaux."