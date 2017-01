Pour Bernard Cazeneuve, la gauche au pouvoir depuis 5 ans a "un excellent bilan"

Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a défendu l'"excellent bilan" de la gauche, lundi 2 janvier, sur France Inter. Bernard Cazeneuve a affirmé son souhait de voir la gauche remporter l'élection présidentielle : "La gauche qui gouverne le pays depuis cinq ans (...) a réussi à maîtriser la dépense publique et à réduire les déficits, à restaurer la situation des entreprises et leurs marges. Une gauche qui a réussi à relancer l'investissement industriel (…), qui réussit à faire reculer le chômage, une gauche qui parvient aussi à lutter contre les inégalités et qui a fait progresser un certain nombre de protections sociales : je pense à la généralisation du tiers-payant, pour ceux qui ont besoin de se soigner, ou au compte personnalisé d'activité pour ceux qui ont besoin de se former (…). Il y a, pendant ce quinquennat, énormément de sujets qui ont progressé".

S'appuyer sur le bilan du quinquennat pour gagner l'élection

"Je suis convaincu que ce que nous avons fait est bien, a ajouté Bernard Cazeneuve. Il y a des choses qui auraient pu être faites plus rapidement, des résultats qui auraient pu arriver plus vite, mais le bilan est bon." Le Premier ministre a mis en garde les candidats à la primaire de la gauche : "C'est parce que le bilan est bon que nous devons nous adosser à lui pour gagner l'élection présidentielle. (…) Il est tout à fait illusoire de prétendre gagner l'élection présidentielle sans défense du bilan du quinquennat de François Hollande".

Bernard Cazeneuve a salué également le choix de François Hollande de ne pas se représenter à l'élection présidentielle : "C'est rare, en politique, de voir de grands chefs d'Etat s'effacer pour faire en sorte que l'essentiel puisse être préservé."

>> Regardez l'intégralité de l'interview de Bernard Cazeneuve