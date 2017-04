Philippe Poutou et Laurent Ruquier règlent leurs comptes en cinq actes

"Mépris" d'un côté, "double discours" de l'autre. Entre l'animateur de l'émission "On n'est pas couché", Laurent Ruquier, et le candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) à la présidentielle, Philippe Poutou, plane une grande animosité, depuis le passage de ce dernier dans l'émission, en février. Franceinfo revient sur les échanges de piques entre l'animateur de France 2 et le candidat à la présidentielle.

Acte 1. Un fou rire gênant en évoquant l'interdiction des licenciements

Tout commence le 25 février 2017. Philippe Poutou, encore en quête de ses parrainages pour la présidentielle, est invité de l'émission "On n'est pas couché", sur France 2, pou présenter et défendre son programme.

La chroniqueuse Vanessa Burggraf se lance alors dans une question alambiquée sur sa proposition d'interdire les licenciements (à partir de 4 minutes 50). Souhaitant lui demander comment il est possible d'interdire les licenciements, elle se perd dans la formulation de sa question. "Comment est-ce qu'on impose à un patron de... euh... les licenciements ?", finit-elle par lâcher, avant d'éclater de rire et de déclencher l'hilarité sur le plateau. Il faut près de trois minutes et plusieurs essais, avant que le candidat, pas du tout amusé, puisse répondre à la question.



La scène a choqué une partie du public, raconte Le Monde, notamment sur Twitter, où la séquence, découpée et partagée par les internautes, a été qualifiée d'"humiliation" et l'équipe de l'émission vue comme une "élite hilare sur la question des licenciements".

Acte 2. Philippe Poutou juge l'équipe de l'émission "désagréable"

A la sortie du plateau, dans une vidéo publiée sur Facebook, Philippe Poutou évoque son "appréhension" avant le tournage, et juge les intervieweurs Yann Moix et Vanessa Burggraf "agressifs" et "désagréables". "Ça a été assez musclé, animé, ils ont tenté un peu de poser plein de questions, de couper la parole, c'est passé hyper vite", résume-t-il.

Interrogé par Buzzfeed après la diffusion de l'émission, Philippe Poutou estime en outre que les animateurs et chroniqueurs "savent faire, quand c’est quelqu’un de leur milieu". "Est-ce que Vanessa Burggraf a déjà eu en face d’elle un ouvrier qui fait de la politique bénévolement ?" demande-t-il. " Cette idée qu’il puisse y avoir des gens comme moi, à dire 'On ne veut pas être président, on veut défendre nos idées', ça les dépasse, je pense", analyse le candidat du NPA.

Acte 3. Laurent Ruquier promet qu'il n'y aura "pas de fou rire" cette fois

Quelques semaines plus tard, Philippe Poutou a obtenu ses 500 parrainages et il est à nouveau invité, le 1er avril, de Laurent Ruquier, qui cette fois promet qu'il n'y aura "pas de fou rire", tandis que la chroniqueuse Vanessa Burggraf tente de rester impassible. "Notre fou rire était, certes, mal à propos, la fois dernière parce qu'il est tombé au moment où on parlait des licenciements, mais c'est un fou rire qui était dû à la question de Vanessa et qui aurait pu tomber sur n'importe quel autre sujet", explique l'animateur, en accueillant le candidat.

Les sarcasmes ne manquent pas pour autant. "J'ai peur d'avoir un rire nerveux à chaque fois que j'entends 'ouvrier' ou 'salaire' maintenant", plaisante Yann Moix. Pendant l'émission, Laurent Ruquier et Yann Moix reprochent en outre au candidat son "double visage" et son "double discours", d'être "rigolard avec nous et, le lendemain", sur les réseaux sociaux, d'être véhément contre l'émission (autour de 17 minutes).

Une fois encore, sur Facebook, le candidat raconte son passage et dénonce "la froideur" des poignées de main et la brutalité de l'entretien. "Ils montrent juste qu'ils sont incapables d'interviewer tous les candidats de la même manière. Ils ont toujours considéré qu'ils pouvaient se comporter de cette manière avec moi", attaque-t-il.

Acte 4. Poutou parodie l'émission dans son clip de campagne

Pour son clip officiel de campagne, Philippe Poutou prend sa revanche, en parodiant l'émission de Laurent Ruquier. Le clip s'intitule "On n'est pas touché" et se moque particulièrement des chroniqueurs Yann Moix et Vanessa Burggraf, dont le double pose cette question absurde, avant de rejouer l'imbroglio et le fou rire d'origine : "Vous êtes ouvrier, vous avez un patron, moi ce que je voudrais savoir, c'est comment on fait ?" "Je savais pas qu'on pouvait rire de ça", commente sobrement le candidat dans son clip. Avant de conclure : "Votons pour l'un d'entre nous, un travailleur."

Acte 5. Ruquier accuse Poutou de "faire rire contre" l'émission

Laurent Ruquier n'a pas dit son dernier mot. Lors d'une émission spéciale, diffusée le 15 avril, pour laquelle il a convoqué d'anciens chroniqueurs, comme Eric Zemmour et Aymeric Caron, il étrille Philippe Poutou dès l'introduction. Après avoir tenté quelques plaisanteries sur le nom de famille du candidat ("Un président qui s'appellerait Poutou ça donnerait un bon exemple pour plus de tendresse dans ce monde de brutes"), Laurent Ruquier lâche : "Certes, il s’appelle Poutou, mais il nous a quand même bien baisés." Avant de poursuivre : "Dans un premier temps, il rigolait avec nous. Dans un deuxième, il nous a reproché de rigoler avec lui et dans un troisième temps, il a fait rigoler contre nous. Fallait le faire ! Chapeau bas, monsieur Poutou ! On prend 10% sur vos 2%."