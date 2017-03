"On s'en prend à moi à cause de mes idées politiques" : un Mélenchoniste victime de vandalisme en Charente-Maritime

Lorsqu'il s'est engagé auprès de la France insoumise en janvier dernier, Franck Barraud savait que la campagne présidentielle allait être "physique", mais "franchement, pas à ce point". Le soutien de Jean-Luc Mélenchon raconte avoir été victime de vandalisme, samedi 25 mars, dans sa maison d'Arvert (Charente-Maritime). "Mon fils était en train de sortir les poubelles quand il a vu qu'on avait mis le feu à la caravane dans le jardin, détaille-t-il, déasabusé, à franceinfo. Je suis sorti, et là, j'ai vu dans quel état étaient les deux voitures."

De la caravane, "à part le châssis et les jantes", il ne reste rien. Sur les véhicules, toujours stationnés devant la maison, les dégâts sont encore bien visibles. Il y a d'abord les insultes, taguées sur la carrosserie. La Twingo de son épouse a eu droit à un "salope" sur le capot. Sa C8 a, elle, hérité de deux énormes "Fuck Mélenchon". Et puis, il y a ce qui a été fait à l'intérieur. "Quand j'ai ouvert la porte, je n'ai pas pu tenir plus de deux secondes, tellement l'odeur était insupportable". En plus des traces d'urine, Franck Barraud a retrouvé du crottin de cheval dans l'habitacle.

Sur les sièges, le tableau de bord, le levier de vitesses, la boîte à gants... Il y a de la merde partout, partout. Franck Barraud franceinfo

Une cagnotte lancée

L'affaire a rapidement fait le tour de la commune de 3 000 habitants. "Personne ne comprend comment on a pu faire ça", s'interroge Franck Barraud, responsable de la campagne de Jean-Luc Mélenchon dans le secteur, qui dit avoir porté plainte. "Les gendarmes m'ont demandé si des gens m'en voulaient, si j'avais des ennemis, explique-t-il. Non, non, je n'en ai pas. Depuis le début de la campagne, je n'ai pas eu la moindre altercation. On débat autour des idées, c'est tout. On s'en prend à moi et mes proches à cause de mes idées politiques, je ne pensais pas que ça arriverait."

Plusieurs membres de la France insoumise lui ont apporté leur soutien. Dont Alexis Corbière, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon : "Solidarité totale avec mon ami Franck... menacé pour ses idées... courageux et insoumis !", a écrit ce dernier sur son compte Twitter. Franck Barraud a également lancé une cagnotte sur internet pour l'aider "à acquérir une voiture, même une petite, c'est pas grave, que je puisse me déplacer pour aller travailler..." Lundi 27 mars, à la mi-journée, il avait déjà récolté 2 065 euros.

Pas question, non plus, d'arrêter la campagne. "Jeter l'éponge, c'est donner raison aux gars qui ont fait ça. Et ça, c'est impensable !" Alors, en attendant de retrouver une voiture, Franck Barraud se "débrouille" pour continuer de tracter et de coller des affiches. A pied, à vélo, ou avec des amis qui passent le prendre. Pas de temps à perdre : il y en a 3 000 à distribuer d'ici la fin de la semaine dans tout le canton.