Nationalisations, allocations familiales, "made in France"... Quelles sont les nouvelles mesures du programme de Benoît Hamon ?

Pas de virage à 180 degrés, mais quelques ajustements. A cinq semaines du premier tour de la présidentielle, c'est au tour de Benoît Hamon de présenter son programme officiel, jeudi 16 mars. Ses principales promesses de la primaire sont toujours là. Dans sa version enrichie, exposée dans les colonnes du Parisien du jeudi 16 mars, le candidat socialiste a en revanche tendu la main à ses anciens adversaires de la primaire, comme Arnaud Montebourg et Vincent Peillon, aujourd'hui à ses côtés. Voici ce qui a (un peu) changé.

Economie : nationalisations temporaires, "made in France" et soutien aux PME

Benoît Hamon dit ne pas s'interdire pas "de nationaliser temporairement" pour "maintenir la compétitivité de notre industrie et les emplois". Il cite les exemples de Florange et d'Alstom. "La question est : s'interdit-on une solution qui peut être la bonne pour maintenir l'emploi, les savoir-faire industriels ?", a-t-il déclaré. C'est une mesure qu'avait évoquée Arnaud Montebourg, lors de la primaire de la gauche.

De son ancien rival, Benoît Hamon a aussi repris son désormais célèbre "made in France", mais également la taxe sur les super-profits des banques. C'est "l'une des plus importantes de mon programme économique", insiste l'ancien ministre de l'Education.

Toujours au chapitre économique, Benoît Hamon explique vouloir réserver 50% des marchés publics aux petites et moyennes entreprises françaises, "une mesure qui fait véritablement de la commande publique un levier à partir duquel nous pourrons stimuler le tissu économique local", explique-t-il au Parisien.

Famille : des allocations dès le premier enfant

Autre exemple de main tendue à ses anciens adversaires, Benoît Hamon veut "élargir" le droit aux allocations familiales dès le premier enfant. Exactement comme Vincent Peillon et Arnaud Montebourg l'avaient déjà proposé. "La poussette, l'aménagement de la chambre, les vêtements, ça coûte cher ! Je suis père et je m'en souviens, raconte le candidat socialiste. Et finalement, c'est lorsque vous donnez les affaires du premier enfant au second que tombe l'allocation familiale. C'est incohérent !"

Société : des détails sur la légalisation du cannabis et sur le revenu universel

Benoît Hamon précise sa volonté de légaliser le cannabis. Il s'agira, dit-il, de "tarir le trafic", en mettant en place "des points de vente d'Etat, avec des prescriptions de santé éventuellement". Il insiste sur le fait que "la vente sera interdite aux mineurs. C'est un changement difficile, mais il est incroyable de persister dans le déni. Je veux qu'il y ait moins de jeunes qui se droguent et se fournissent auprès d'un dealer qui va en plus vendre du crystal, du crack, des drogues dures !"



Concernant le revenu universel d’existence, l'une de ses mesures phares, Benoît Hamon redit qu'il s'adressera dans un premier temps "à tous les travailleurs gagnant entre 0 et 2 800 euros brut". "C’est un soutien au pouvoir d’achat pour 19 millions de Français", plaide le vainqueur de la primaire.

Enfin, concernant sa "taxe robot", elle servira à "financer un fonds de transition travail dédié à la formation et au retour vers l'emploi des personnes dont le travail est désormais effectué par une machine intelligente", a-t-il détaillé.