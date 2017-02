Nantes : un car de militants FN dégradé par des manifestants avant le meeting de Marine Le Pen

Les opposants au meeting de Marine Le Pen à Nantes ont continué leurs actions, dimanche 26 février. Un car de militants FN qui se rendait au meeting a été victime de dégradation sur la route entre Rennes et Nantes. Selon France Bleu Loire Océan, il a été attaqué à coup de barres de fer et recouvert de peinture par une cinquantaine d'individus masqués.

Un car de militants FN attaqué à coup de barres de fer et de peinture entre Rennes et Nantes par une 50aine d'individus masqués#meetingFN pic.twitter.com/ieABBAtz01 — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) February 26, 2017

Le car en provenance de Rennes attaqué à la peinture à hauteur de treilleres sur la N127. Pas de blessés pic.twitter.com/ptEvcjOuH7 — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) February 26, 2017

Le car a fini par arriver au Zénith de Nantes, où se tient le meeting, escorté par des camionnettes de gendarmes. Aucun de ses occupants n'a été blessé, selon France Bleu. Au total, ce sont trois cars qui ont été bloqués, selon un conseiller régional FN de Bretagne cité par l'AFP.

Onze policiers et gendarmes blessés, samedi

La route nationale entre Rennes et Nantes a été un temps fermée, dans les deux sens. La circulation a repris à 14h, mais certaines voies de circulation restaient fermées en raison des "dégâts occasionnés". Des pompiers ont dû intervenir pour maîtriser un départ de feu. "Ils ont brûlé des pneus", affirme le conseiller régional FN. Un appel avait été lancé pour organiser une opération escargot avant le meeting.

Samedi, des heurts avaient éclaté en marge d'une manifestation contre la venue de Marine Le Pen dans le centre de Nantes, qui a réuni entre 2 000 et 3 000 personnes. Onze policiers et gendarmes ont été "blessés et contusionnés", et huit personnes interpellées, selon le ministère de l'Intérieur.