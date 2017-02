Nantes : plus de 2 000 manifestants contre la venue de Marine Le Pen

Des débordements ont éclatés samedi 25 février à Nantes en marge d'une manifestation tenue contre la venue de Marine Le Pen. La candidate du Front national à l'élection présidentielle doit tenir un meeting au Zénith de la ville dimanche 26 février.

La police de Nantes a constaté des "dégradations" et des "jets de projectiles sur les forces de l'ordre". Un gendarme a été blessé.

[#manifestation] jets de cocktails Molotov sur les forces de l'ordre - 1 gendarme blessé -Manifestants au niveau du miroir d'eau à #Nantes- pic.twitter.com/k0ZTE1Wj47 — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) 25 février 2017

Bus et tram interrompus

Selon France Bleu Loire-Océan, le rideau métallique d'une agence immobilière Vinci a été saccagé et les vitres d'un magasin brisées, rue de Strasbourg dans le centre-ville. Quelques jets de pétards et fumigènes étaient également visibles.

Une boutique saccagée rue de Strasbourg à côté de vinci pdt la manif anti FN à Nantes pic.twitter.com/jtqoIEkkAq — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) 25 février 2017

Vinci saccagé rue de Strasbourg pendant la manif anti FN à Nantes pic.twitter.com/vMcv3B410W — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) 25 février 2017

Plus de 2 000 personnes a défilé. Les drapeaux de la CGT, des Jeunesses communistes et de Solidaires étaient visibles dans le rassemblement. En tête de cortège, une banderole affichait : "Pour un avenir solidaire, non à Marine Le Pen, non au FN".

En raison de la manifestation, les trams et les bus ne circulent pas entre 14h30 et 18h dans le centre-ville de Nantes.