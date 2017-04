Meetings, débat télévisé... Les principaux rendez-vous de l'entre-deux-tours

La campagne présidentielle entre dans sa dernière ligne droite. Après la qualification d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen pour le second tour, dimanche 23 avril, les candidats respectifs du mouvement En marche ! et du Front national encore en lice jettent leurs dernières forces dans la bataille. Franceinfo liste les principaux rendez-vous attendus durant cette quinzaine décisive (ce programme sera actualisé régulièrement).

Mardi 25 avril : hommage au policier tué à Paris

Les deux finalistes de la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ont été conviés par François Hollande à assister, à 11 heures, à l'hommage national rendu à Xavier Jugelé, le policier tué lors de l'attentat sur les Champs-Elysées. La dirigeante frontiste a confirmé sa participation, tandis que le leader d'En marche ! devrait lui aussi être présent.

Mercredi 26 avril : proclamation des résultats

A 17 heures, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, rendra publics les résultats officiels et définitifs du premier tour. Cette proclamation sera faite après examen des procès-verbaux rédigés dans chaque bureau de vote. En 2012, les résultats de six bureaux avaient été annulés en raison d'irrégularités, comme le montre ce document (PDF) de l'institution garante de la bonne tenue des élections.

Jeudi 27 avril : Marine Le Pen à Nice

La candidate du Front national a prévu de tenir, jeudi 27 avril, un grand meeting au Palais Nikaïa, à Nice (Alpes-Maritimes), à partir de 20 heures. Au premier tour, elle est arrivée en deuxième position à Nice, avec 25,3% des voix, derrière François Fillon (26,1%).

Lundi 1er mai : Emmanuel Macron à Paris

Le candidat d'En marche ! doit s'exprimer lors d'un meeting dans la capitale, où il est arrivé largement en tête, avec sept fois plus de voix que Marine Le Pen, seulement cinquième. Ce rendez-vous ne sera pas le seul meeting de l'ancien ministre, qui prévoit d'aller "là où le FN a fait de gros scores, pour confronter deux visions de la société", selon son entourage. Une date à Amiens est également prévue, où le candidat a prévu de rencontrer les salariés de Whirlpool.

Lundi 1er mai : Marine Le Pen à Villepinte

En ce 1er mai, date traditionnelle de rassemblement pour le Front national, la présidente du parti d'extrême droite invite ses sympathisants à un grand meeting, à midi, au Parc des expositions de Villepinte (Seine-Saint-Denis). Le même jour, Jean-Marie Le Pen s'exprimera à Paris, depuis la place des Pyramides, à l'issue d'un "défilé".

Mercredi 3 mai : débat d'entre-deux-tours

Le débat d'entre-deux-tours sera diffusé sur France 2 et sur TF1. "C'est un débat que nous voulons", assure l'entourage d'Emmanuel Macron, tout comme le camp de Marine Le Pen, qui s'attend à "voir de manière extrêmement claire les deux choix de société qui sont proposés par l'une et par l'autre".

Vendredi 5 mai : fin de la campagne

La campagne officielle prendra fin vendredi 5 mai, à minuit. S'ouvrira alors la "période de réserve", durant laquelle les candidats et leurs soutiens ne pourront plus chercher à influencer les électeurs. Plus aucun sondage ne pourra être diffusé.

Samedi 6 et dimanche 7 mai : second tour

Le scrutin débutera dès samedi en Polynésie française, ainsi que dans les départements, collectivités et bureaux de vote du continent américain. Dimanche, partout ailleurs, les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 19 heures, et même jusqu'à 20 heures dans les grandes villes métropolitaines. Les premières estimations seront annoncées à 20 heures.