Le vote blanc ne sera pas pris en compte dans les résultats de la prochaine présidentielle

La prise en compte du vote blanc, ce ne sera pas (encore) pour 2022. L'Assemblée nationale a dit non. Elle a rejeté un amendement allant dans ce sens dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 juillet.

Ce texte, déposé par des députés Constructifs avec le soutien des MoDem, socialistes et Insoumis, proposait de comptabiliser les bulletins blancs (enveloppes vides ou bulletins vierges) dans les suffrages exprimés, ce qui n'est pas le cas à ce jour. La mesure prévoyait notamment un nouveau tour de vote si, après décompte des suffrages exprimés, les votes blancs atteignaient la majorité relative ou absolue.

Un amendement qui allait "dans le bon sens"

La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a expliqué qu'il était préférable d'attendre pour envisager une telle modification. Notamment parce que la comptabilisation des votes blancs séparément des nuls est encore trop récente (depuis février 2014).

Le président du Modem, Marc Fesneau, parti allié du groupe majoritaire REM, a lui soutenu cet amendement. Un texte allant "dans le bon sens" selon lui. Même son de cloche pour le ministre Maurice Leroy : "Si on avait eu le vote blanc depuis un moment, sans doute n'aurions-nous pas eu un certain nombre de votes extrêmes."

Entre l'abstention et les votes blancs et nuls, environ un Français sur trois a refusé de choisir au second tour de la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Un niveau record depuis 1969.