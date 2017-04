Le siège parisien de la CFDT "vandalisé" après un appel à voter en faveur d'Emmanuel Macron

Le siège parisien de la CFDT a été "vandalisé" dans la soirée du dimanche 23 avril, annonce le syndicat, en évoquant les "dangers qui pèsent sur notre démocratie". Une heure plus tôt, la confédération avait appelé à battre Marine Le Pen et à voter pour Emmanuel Macron, après le premier tour de la présidentielle. "Chacun doit prendre ses responsabilités et appeler au sursaut démocratique", estime en effet le syndicat, pour motiver son choix.

La CFDT condamne l’attaque qui a visé ses locaux, dimanche soir et les menaces de mort qui ont été proférées https://t.co/pjPmJqnavA pic.twitter.com/75FKuSxffG — CFDT (@CFDT) 24 avril 2017

"Des vitres ont été brisées et un tag a été inscrit" indiquant "Mort aux collabos", a précisé la porte-parole de la CFDT. Le syndicat, qui a soutenu toutes les réformes du quinquennat – dont la loi Travail – annonce qu'il va porter plainte, dans un communiqué. "Ces événements intolérables témoignent des dangers qui pèsent sur notre démocratie."