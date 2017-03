DIRECT. Jean-Yves Le Drian va annoncer dans la journée son soutien à Emmanuel Macron

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: La session du Parlement a débuté par une minute de silence.





: "Hier un acte terroriste a essayé de bâillonner notre démocratie. Mais ce matin, nous nous réunissons normalement. Nous n'avons pas peur."



Devant le Parlement, la Première ministre confirme que le terroriste était Britannique et connu des services de police. Il aurait également agi seul.

: Un incendie fait rage en ce moment dans un dépôt d'armes et de munitions de l'est du pays après des explosions causées par un "sabotage", selon les autorités militaires du pays. Les images sont impressionnantes.





: Un incendie s'est déclenché ce matin à Pierrelatte (Drôme) dans une usine qui fabrique des palettes. La fumée occasionnée par l'incident se voit à des kilomètres à la ronde. La ligne SNCF entre Valence et Avignon est bloquée. D'après des parents d'élèves, les enfants du collège proche ont été confinés, rapporte France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à @miss3084 qui m'a signalé cette information dans les commentaires.

: Heureusement qu'ils ont fait des primaires à gauche,ridicules; pauvre Hamont à sa place je quitte le bateau

: Je sais pas si c est un cadeau!!il est de plus en plus le digne successeur de M Hollande" le socialiste passif"

: C'est un excellent soutien pour Macron : un ministre populaire, reconnu par les armées et spécialiste de la Défense.

: Bravo Mr Le Drian, vous êtes un homme qui travaille beaucoup pour la France et notre défense !!

: On se demande si la candidature de macron n'est pas en fait une immense arnaque montée par Hollande.

: Quelle va être la réaction de Cambadelis à l'annonce du soutien de Le Drian à Macron ? Va-t-il l'exclure du parti comme il l'a annoncé. A ce rythme il ne va plus rester grand monde.

: Encore un rat qui quitte le navire !

: Beaucoup de réactions dans les commentaires sur le ralliement annoncé de Jean-Yves Le Drian à Emmanuel Macron. La plupart le déplorent.

: Hier, les sénateurs et députés de Guyane, tous de gauche, ont interpellé François Hollande sur le "mouvement social majeur qui touche le territoire", rapporte La 1ère. Réclamant "un vaste Plan Marshall", ces parlementaires ont souligné que cette mobilisation "a pris une plus large dimension pour dénoncer l'état d'urgence généralisé que connaît la Guyane en matière de santé, d'éducation et de formation, d'économie, de sécurité, d'accès au foncier ou encore de logement".

: Bonjour ! Vous avez entièrement raison de me relancer. Happés par les événements de Londres, nous avons très peu abordé ce conflit social. La région est bloqués depuis le début de semaine en raison de manifestations pour notamment dénoncer l'insécurité et le déficit d'offre de soins.

: Bonjour, la Guyane, departement francais d'outre-mer, est completement bloquee par une population exasperee! Pouvez-vous en informer vos concitoyens metropolitains? Merci.

: Tout est bloque en Guyane! Que font Hollande et son gouvernement? J'ai bien l'impression qu'ils ne font plus rien!

: Jean-Yves Le Drian va annoncer dans la journée son soutien à Emmanuel Macron.

: Mais tu es là toi ! Un oryx se balade dans les dunes près de la frontière entre les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Elle nous permet de respirer un peu dans l'actualité triste et chargée de ce jeudi. J'ai envie de dire : merci à elle !



KARIM SAHIB / AFP

: Une minute de silence est actuellement respectée au Parlement britannique, avant la reprise de sa session, interrompue hier par l'attaque terroriste.

: La fillette de 3 ans est en ce moment dans un "état extrêmement préoccupant", rapporte le parquet de Senlis. La mère de l'enfant, qui s'est portée immédiatement à son secours, a elle aussi été sérieusement touchée et a été opérée en urgence.

: Les drapeaux sont en berne ce matin sur le siège de Scotland Yard. Des fleurs ont également été déposées devant le National police mémorial, rapporte un journaliste de 20minutes.

: Selon Le Courrier picard, la petite fille et sa sœur jouaient dans la cour avec leurs vélos. La grand-mère, présente au moment des faits, témoigne :"La voisine ne sortait pas de chez elle. Personne ne la connaissait. Ma fille n'avait jamais eu d'histoire avec elle. Sans rien dire, elle a ouvert la fenêtre et aspergé la petite."

: D'après le parquet, qui se base sur des témoignages, ces blessures auraient été causées par un geste volontaire d'une voisine. Cette personne a été placée en garde à vue, et refusait dans un premier temps de s'expliquer.

: Une enfant de 3 ans ainsi que sa mère ont été emmenées à l'hôpital en "urgence absolue" mardi après-midi à Auneuil, près de Beauvais, dans l'Oise. Elles auraient été brûlées après avoir reçu du liquide inflammable. Selon le parquet, il s'agirait d'un acte criminel, rapporte France 3 Hauts-de-France.

: L'annonce se fait (toujours) attendre, mais les indices ne laissent désormais plus de place au doute. Jean-Yves Le Drian annoncera son soutien à Emmanuel Macron à ses vice-présidents du conseil régional de Bretagne cet après-midi à Rennes (Ille-et-Vilaine), rapporte Ouest-France.

: #LONDRES En raison de la présence de trois blessés français, la section antiterroriste du parquet de Paris ouvre une enquête en France pour tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste.

: Le ministère de l'Education précise également que les élèves du lycée Saint-Joseph de Concarneau (Finistère) devraient être rapatriés dans la journée.

: Bonjour @Coco l astico. Nous avons contacté le ministère de l'Education nationale, et il n'y a pas de consigne spécifique d'annulation des voyages scolaires à destination de Londres. Pour ceux qui sont déjà sur place, il faut respecter les consignes des autorités locales. Enfin, le ministère signale que quelques établissements ont décidé de reporter leurs voyages.

: Bonjour Simon,TF1 annonçait hier dans le JT de 20h l 'annulation des voyages scolaires à destination de Londres. Aucune trace de cette info sur le web.Qu'en est-il?

: Le maire de Londres, Sadiq Khan, invite sur Twitter les Londoniens à se réunir à 18 h ce soir à Trafalgar Square.

: Faisons un point sur les dernières informations qui nous parviennent de Londres.



• L'attaque d'hier a fait quatre morts, dont l'assaillant, dans un bilan révisé à la baisse de la police ce matin.



• Les victimes sont un policier de 48 ans, un homme d'une cinquantaine d'années et une femme d'une quarantaine d'années.



• La police britannique a procédé cette nuit à sept arrestations. La piste islamiste est privilégiée.

: Voici la déclaration du chef de l'antiterrorisme britannique, Mark Rowley.









: Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, annonce sur Twitter qu'il se rendra aujourd'hui à Londres.

: "La fleur qui fleurit dans l'adversité est la plus rare et la plus belle de toutes". C'est l'émouvant message écrit à l'entrée de la station de métro de Tower Hill ce matin.

: "Le bilan a été révisé à la baisse", a déclaré Mark Rowley précisant que les victimes étaient une femme d'une quarantaine d'années, un homme d'une cinquantaine d'années et le policier de 48 ans, attaqué devant l'entrée du Parlement.

: L'attaque de Londres a fait quatre morts, dont l'assaillant, dans un bilan révisé à la baisse de la police.

: Les arrestations ont eu lieu à six adresses différentes, à Londres et Birmingham (centre de l'Angleterre) mais aussi ailleurs dans le pays, a précisé M. Rowley.

: Le chef du contre terrorisme britannique Mark Rowley annonce que sept personnes ont été arrêtées lors de trois perquisitions menées cette nuit.

: Le niveau d'information des Français sur le virus du sida est "alarmant", et ce "quel que soit l'âge", selon un sondage. Seule une personne sur deux sait, par exemple, qu'il existe désormais un autotest de dépistage du sida vendu en pharmacie.



: Comment circuler dans Londres après l'attaque d'hier ? Selon la BBC, la station de métro Westminster a été fermée et n'est ouverte que pour les correspondances. La police demande aux gens d'éviter les zones suivantes : la place du Parlement, la rue de Whitehall, le pont de Westminster, le pont de Lambeth et Victoria Street jusqu'à la jonction avec Broadway.