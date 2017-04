Indre-et-Loire : une commune met en place un taxi gratuit pour l'élection

Comment permettre aux personnes âgées d'aller voter ? Avec plus de 2200 tickets vendus en 2016, le Taxi Vill'age de Fondettes (Indre-et-Loire), ne désemplit pas. Le véhicule est destiné aux personnes âgées de plus de 65 ans et transporte les aînés de la commune pour toutes sortes de petits trajets, moyennant un euro. Pour la première fois, le Taxi Vill'age sera disponible gratuitement pour le premier tour de l'élection présidentielle.

Une manière de lutter contre l'abstention

Francine Viénot vit seule et utilise le taxi Vill'age une à deux fois par semaine. Dimanche 23 avril, elle pourra aller remplir son devoir de citoyenne. "Je n'ai rien d'autre pour aller voter", explique cette bénéficiaire. Le maire de Fondettes, Cédric de Oliveira, espère pouvoir renouveler ce service pour les prochaines élections législatives : "Si ça s'avère plutôt positif, on renouvèlera le dispositif sur les prochaines élections législatives et les prochaines échéances électorales", déclare-t-il.

