"Ici, on ne l'aime pas" : au Touquet, l'ombre du couple Macron plane sur la campagne

En ville, chacun connaît parfaitement l'emplacement de la belle villa de vacances dont son épouse Brigitte a hérité dans le "triangle d'or", le quartier le plus cossu du Touquet (Pas-de-Calais). Tout le monde ne sait pas, en revanche, qu'Emmanuel Macron sera présent en chair et en os à l'hôtel de ville, dimanche 23 avril, jour du premier tour de l'élection présidentielle, pour glisser son bulletin dans l'urne. Un petit événement pour cette très chic station balnéaire de la côte d'Opale, dont l'habituelle quiétude risque d'être mise à rude épreuve par le flot de journalistes et de photographes attendus ce jour-là.



En bons politiques, les prétendants à l'Elysée ont pour habitude de voter dans leur fief, là où ils ont commencé à se frotter, des décennies plus tôt, au suffrage universel, et où aucun visage ne leur est inconnu. Emmanuel Macron, lui, ne s'est jamais présenté nulle part. C'est donc dans cet endroit qui ne l'a vu ni grandir, ni militer, ni travailler, qu'il va vivre son premier scrutin en tant que candidat. Une commune où en 2012, les électeurs avaient choisi Sarkozy à 60% au premier tour et à 78% au second !

Sa belle-fille fait campagne sur le terrain

Ce jeudi matin, sur le marché, où se mélangent Touquettois historiques, retraités en villégiature et touristes profitant des vacances de Pâques, il n'y a d'ailleurs pas l'ombre d'un macroniste. Un jeune militant des Républicains, venu tracter avec une petite équipe, croit bien les avoir aperçus, mais aujourd'hui, l'équipe locale d'En marche ! a préféré parcourir les étals d'un autre village du secteur. Parmi les militants des Républicains, il y a Isabelle, retraitée parisienne venue couler des jours heureux au bord de la Manche, et filloniste de la première heure. "Ici, c'est particulier, prévient-elle d'emblée. C'est une ville de droite, mais il y a Macron et toute sa belle-famille. C'est toute une génération qui se connaît, qui a fréquenté les mêmes endroits, les mêmes sorties, les mêmes clubs de sports…"

Plusieurs membres de la famille de Brigitte Macron sont en effet implantés dans la région, à commencer par sa fille, Tiphaine Auzière. Avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer, elle a pris les commandes du comité En marche ! de la côte d'Opale, regroupement, opéré à son initiative, de ceux du Touquet, d'Etaples et de Saint-Josse, où elle vit. "Il connaît pas mal de monde, il va souvent au club de tennis, il connaît aussi les animateurs des clubs de plage, et plein de commerçants", énumère-t-elle lorsqu'on l'interroge à propos des attaches de son beau-père au Touquet.

La fille de Brigitte Macron, Thiphaine Auzière, en campagne au Touquet, le 6 avril 2017. (FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Mais dans les rues du Touquet, à l'évocation d'Emmanuel Macron, les locaux oscillent plutôt entre défiance et indifférence polie. "Il est toujours aimable, mais voilà, c'est tout, on lui fiche la paix", élude un habitant sans s'étendre davantage. "Je vais vous dire une chose… Ici, on ne l'aime pas !", chuchote une passante sur le ton de la confidence. "Un bonhomme de 40 ans boosté par une retraitée de 65, ça fait pas très sérieux. Au secours docteur Freud !" raille-t-elle. "Parfois on le voit passer avec les landaus de ses petits-enfants [ce sont ceux de Brigitte]. Il fait le gentil grand-père, mais c'est un tricheur comme les autres !", dénonce un peu plus loin une commerçante, en relayant des rumeurs glanées sur internet.

Une villa qui fait jaser

La villa du couple alimente toutes les discussions, des plus anodines aux plus douteuses. "Les gens de passage ici entrent dans ma boutique juste pour me demander où elle se trouve", assure une commerçante. Une propriétaire rappelle malicieusement que l'an dernier, l'ancien ministre avait été épinglé par le fisc pour avoir sous-évalué le prix de la maison. Avant cette régularisation – elle est désormais estimée à 1,4 million d'euros, au lieu de 1,2 millon –, les Macron n'étaient pas assujettis à l'impôt sur la fortune. "Vous avez vu la maison ? Quand vous pensez que moi je le paie, vous vous demandez vraiment comment ces gens font pour y échapper", s'étrangle cette retraitée qui a "travaillé toute une vie" pour s'offrir un appartement au Touquet.

La villa Monéjan, propriété de Brigitte et Emmanuel Macron, est située dans le "triangle d'or", le quartier le plus cossu du Touquet. (FRANCK CRUSIAUX / REA)

Depuis la terrasse du bar qui jouxte la maison, le serveur, aux premières loges, a remarqué que depuis quelques temps, le couple ne se montre plus dans le Touquet.

On ne les voit jamais. Elle se faisait trop alpaguer dans la rue, elle a dû en avoir marre. Maintenant, tout ce qu'on voit c'est leur voiture avec chauffeur qui vient les chercher ou les déposer. Un serveur du bar qui jouxte la maison des Macron à franceinfo

Mesure de sécurité ou simple besoin de discrétion ? En tout cas, l'hypothèse d'une victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle fait les choux gras de la presse locale. "La villa des Macron, un casse-tête potentiel pour Le Touquet", titre La Voix du Nord, qui s'inquiète de la manière dont la rue, "étroite" et "passante", pourrait être sécurisée. "De toute façon, la villa est à vendre", croit savoir une riveraine "de source sûre". Une rumeur formellement démentie par la famille auprès de franceinfo.

"C'est un charmant garçon, mais..."

Dans cette ville où il n'est pas tout à fait chez lui, Emmanuel Macron s'attirera-t-il les faveurs des électeurs ? "Il va faire quelques voix grâce à sa famille, ses amis et leurs relations, mais il va se heurter à un électorat de droite qui est resté fidèle à Fillon", prédit le maire, le sarkozyste Daniel Fasquelle.

"Macron, ça m'est arrivé de le croiser, c'est un charmant garçon. Mais ma famille politique, c'est la droite, donc je voterai Fillon. C'est pas parce que Macron a des attaches ici que je vais voter pour lui !" explique Jean-Pierre entre deux bouffées de cigarette électronique. Une commerçante confirme : "C'est vrai que Monsieur Macron est très gentil, mais de là à voter pour lui…"

"Chez les jeunes, il a une bonne opinion, observe Steve, employé dans une agence bancaire du Touquet. Mais chez les plus âgés, c'est plus compliqué… Ils ont peur de son programme. Ils pensent qu'il va taxer leur assurance-vie. Le problème, ici, c'est que les gens s'intéressent plus à leur intérêt personnel qu'à l'intérêt général de la France." Pascale, une voisine, résume la situation : "Les vieux et les culs-bénits, ils vont voter Fillon ! Et comme il y a beaucoup de vieux…"