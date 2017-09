VIDEO. Franceinfo fête son 1er anniversaire : découvrez le bêtisier

Joyeux anniversaire franceinfo ! Un an, ça se fête avec le sourire. Le bêtisier "1 an de boulettes" commence ! Tout lancement de chaîne de télévision a son florilège de loupés et franceinfo n'y a pas échappé.

De nombreux fous rires

Un an, c'est beaucoup de langues qui fourchent pour les journalistes et les présentateurs. C'est notamment le cas de Samuel Étienne qui à plusieurs reprises ne parvient pas à prononcer le prénom de sa collègue Karine Baste-Régis, qu'il appelle plusieurs fois "Catherine". Un autre journaliste en duplex confond abstinence et abstention.

Mais dans ce bêtisier, on peut aussi découvrir les images en second plan qui donnent le sourire, sans oublier les nombreux fous rires en plateau, les problèmes de cadrage ou les problèmes de timing ! Le JT commence, mais malheureusement aucun présentateur n'est à l'antenne. Alors, forcément, comment ne pas rire lorsqu'il arrive en courant ?