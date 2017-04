EN IMAGES. Présidentielle : "Le Grand Débat" en dix dessins de presse drôles et moqueurs

Un débat historique. Pour la première fois avant une élection présidentielle, l'ensemble des candidats à l'Elysée se sont retrouvés à la télévision, mardi 4 avril, pour présenter et défendre leurs projets respectifs. "Le Grand Débat" diffusé sur BFMTV et CNews a duré près de quatre heures, et il a largement inspiré les dessinateurs de presse sur les réseaux sociaux. Franceinfo a compilé plusieurs de ces dessins.

>> Présidentielle : revivez "Le Grand Débat" entre les 11 candidats

Na! sur Twitter

Rodho sur Twitter

Kak pour L'Opinion

Delucq sur Twitter

Ménégol sur Twitter

Delucq sur Twitter

TerreurGraphiQ pour Libération

Delucq sur Twitter

Ménégol sur Twitter

Delucq sur Twitter