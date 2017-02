Emmanuel Macron : "La communauté LGBT trouvera toujours en moi un défenseur"

"Sur le fond, la communauté LGBT sait mon profond attachement au progrès de ses droits et trouvera toujours en moi un défenseur." Dans un entretien à L'Obs, samedi 18 février, Emmanuel Macron répond aux critiques sur ses propos évoquant les opposants au mariage pour tous. Le candidat à la présidentielle a déclaré qu'on "a humilié cette France-là", et qu'il valait mieux "parler" et "'partager' des désaccords".

L'ancien ministre rappelle tout d'abord qu'il a soutenu la loi. "Ma seule envie alors était que l'humiliation de la communauté LGBT [Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres] exposée à ces déferlements cesse le plus vite possible, que la loi soit adoptée rapidement" . Mais il ajoute que "des gens sincères, pas des extrémistes, pas des fanatiques" ont été heurtés "dans leurs croyances et leurs valeurs", même s'ils ne "se reconnaissaient pas dans les leaders outranciers de la Manif pour tous".

Une #TeamHumiliés dénoncé ses propos

De nombreux internautes ont reproché à Emmanuel Macron d'avoir minimisé la violence des slogans utilisés par les opposants au mariage homosexuel. Certains, sur les réseaux sociaux, ont même partagé le mot-dièse #TeamHumiliés, pour répondre au candidat. Les déclarations du candidat d'En marche ! sont "tragiques, inadmissibles, impardonnables", s'est emporté Lennie Nicollet, le secrétaire général de l'association Homosexualité et socialisme.

"Par sa réaction à mon propos, la communauté homosexuelle m’a rappelé que ses plaies sont encore à vif, répond Emmanuel Macron dans L'Obs. Qu'elle a été humiliée, violentée, blessée par un processus qui aurait dû être un soulagement mais a tourné à l'affrontement". Mais le candidat met également en garde contre l'existence d'un "ressentiment" chez les opposants. "Le progrès des droits individuels et collectifs (...) ne doit pas être une machine à créer des haines recuites."