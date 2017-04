Election présidentielle : Jacques Cheminade recueille 0,2% des voix et termine dernier, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria

Pour sa troisième campagne à l'élection présidentielle, il a une fois de plus évoqué son "combat" pour "libérer [la France] de l'occupation financière". Arrivé dernier du premier tour en 1995 et 2012, Jacques Cheminade ne se faisait pas d'illusions sur son score en 2017. Franceinfo vous résume ce qu'il faut retenir du résultat obtenu par le représentant de Solidarité et Progrès, dimanche 23 avril, selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria*.

Son score

D'après notre estimation publiée à 20 heures, le candidat de Solidarité et Progrès a recueilli 0,2% des voix, un résultat conforme aux mauvais résultats prédits par les sondages. En 1995 et en 2012, il avait recueilli 0,28% et 0,25% des suffrages.

Son objectif initial

Contrairement à nombre de ses rivaux, Jacques Cheminade se disait "réaliste" avant le coup d'envoi du scrutin : "Je ne serai pas au deuxième tour de la présidentielle." L'intérêt de sa campagne était ailleurs, selon lui : peser sur les débats en vue de l'après-présidentielle, en évoquant ses positions sur la finance. "C’est à ce moment-là que les idées auront une importance et une place qu’elles n’ont pas aujourd’hui", disait-il à Public Sénat le 12 avril.

Sa réaction

Jacques Cheminade n'a pas encore fait de déclaration. Sa réaction est attendue dans la soirée.

Ce qu'il va faire pour le second tour

Avant même le vote, Jacques Cheminade avait évoqué ses intentions pour le second tour. "Tel que c'est aujourd'hui, je vote blanc", avait-il affirmé, mercredi, sur franceinfo.

*Estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, Le Point, Le Monde, France 24 et les Chaînes parlementaires