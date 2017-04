Election présidentielle : Emmanuel Macron (23,7%) et Marine Le Pen (21,7%) qualifiés pour le second tour, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria

Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront le 7 mai lors du second tour. Le premier tour de l'élection présidentielle a livré son verdict, dimanche 23 avril, en plaçant Emmanuel Macron en tête avec 23,7% des voix, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France*. Il devance Marine Le Pen, deuxième avec 21,7%. François Fillon et Jean-Luc Mélenchon sont donnés au coude-à-coude pour la troisième place, autour de 19,5% chacun.

Derrière, Benoît Hamon n'obtient que 6,2% des voix, juste devant Nicolas Dupont-Aignan (5%). Viennent ensuite Jean Lassalle (1,5%), Philippe Poutou (1,2%), François Asselineau (0,8%), Nathalie Arthaud (0,7%) et Jacques Cheminade (0,2%).

Lors de ce premier tour, l'abstention s'élève à environ 22,7% selon cette estimation. Un niveau légèrement plus élevé que celui du premier tour de l'élection de 2012.

*Estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, Le Point, Le Monde, France 24 et les chaînes parlementaires.