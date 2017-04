VIDEO. "Le service militaire, c'est ma disposition la plus chère" : regardez l'interview de Jean Lassalle dans "L'Entretien politique" sur France 2

Ce qu'il faut savoir

Quel est son programme ? Que propose le député des Pyrénees-Atlantiques candidat à l'élection présidentielle ? Jean Lassalle était l'invité de France 2, samedi 8 avril. Il répondait aux questions de Laurent Delahousse dans "L'Entretien".

"Le service militaire, c'est ma disposition la plus chère." Jean Lassalle a expliqué qu'il se présentait parce qu'il ne supportait plus "ce que nous faisions", "le fait que mes quatre fils de député aient moins de chance de réussir leur vie que les quatre fils de berger de mon père il y a 40 ans." Sur son programme, il a évoqué "le service militaire", "c'est ma disposition la plus chère, dit-il. Je veux qu'il soit aussi civique pour ceux qui le souhaiteront (...) J'ai besoin de retrouver l'ensemble de la jeunesse française qui est aujourd'hui morcelée."

Crédité de 1% dans les sondages. Dans une étude BVA datée de vendredi, Jean Lassalle culmine à 1% des intentions de vote. Il se trouve dans le même groupe que Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, François Asselineau et Jacques Cheminade.

Remarqué pendant le débat. Lors du grand débat à onze candidats, mardi 4 avril, Jean Lassalle s'est retrouvé en tête des termes recherchés sur Google. Son style a pu surprendre : le député des Pyrénees-Atlantiques a marqué les esprits avec son accent rocailleux et ses interventions parfois décalées.