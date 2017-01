DIRECT. Primaire de la gauche : Manuel Valls n'assistera pas à l'investiture de Benoît Hamon, dimanche prochain

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: La victoire est sans conteste. Benoît Hamon (en marron) arrive en tête dans 93 départements en France métropolitaine et en outre-mer, selon les résultats partiels publiés par la Haute Autorité en charge du contrôle de la primaire de la gauche. Mais quel score a-t-il fait chez vous ? Voici notre carte. (NICOLAS ENAULT / FRANCEINFO)

: La victoire de Benoît Hamon, la contre-attaque de François Fillon, le soutien de députés socialistes à Emmanuel Macron... Voici les cinq infos de la présidentielle à retenir aujourd'hui.

: La victoire de Benoît Hamon à la primaire du PS et de ses alliés signe, pour de nombreux journaux, un renouvellement du Parti socialiste. Mais certains pointent les difficultés qui attendent le candidat. Voici notre revue de presse.



(FRANCEINFO)

: Sur quels sujets vont se pencher mes collègues aujourd'hui ?



• Soutenir Benoît Hamon ou rejoindre Emmanuel Macron : que vont faire les socialistes ? Sophie Brunn se pose la question.



• Simon Gourmellet s'intéresse à la défense de François Fillon face aux accusations d'emploi fictif qui pèsent contre sa femme.



• Julie Rasplus interroge des ressortissants étrangers concernés par le décret migratoire de Donald Trump.

: C'est une erreur de traduction qui change totalement le sens de la phrase. Le Parti socialiste espagnol a félicité Benoît Hamon pour sa victoire face à Manuel Valls, dans un tweet publié en français. Problème : le PSOE propose d'être "ensemble contre le droit" au lieu de "la droite".

: Benoît Hamon est désormais le candidat du Parti socialiste et de ses alliés, après sa victoire au second tout de la primaire de la gauche. Je réponds à cinq questions pas si bêtes sur les conséquences de ce succès de l'ancien ministre de l'Education nationale.



(IRINA KALASHNIKOVA / SPUTNIK / AFP)

: Eric Ciotti s'est gardé ce matin d'assurer que Penelope Fillon assurait un vrai travail de collaboratrice parlementaire pour son mari. Interrogé par RTL, le député des Alpes-Maritimes a éludé : "Je l'ai toujours vue au côté de François Fillon (...) Après, l'organisation de chacun ..."



(RTL)

: "[Mon retrait de la course présidentielle] n'est pas le sujet. Aujourd'hui il y a un bulletin Jadot, et j'aurai mes signatures !"

: Yannick Jadot estime que Benoît Hamon "doit s'émanciper du PS". "Le message des électeurs de cette primaire à gauche, c'est qu'ils en ont assez du Parti socialiste", a expliqué le candidat écologiste à la présidentielle, invité de BFMTV ce matin. Il a également déclaré qu'il ne comptait pas se retirer au profit du député des Yvelines.

: Quelles sont les informations à retenir à 9 heures ?



• Deux tireurs ont fait six morts et huit blessés au Centre culturel islamique de Québec, au Canada. Deux suspects ont été interpellés. Suivez notre direct.



• Un important carambolage sur l'A13 a fait 65 blessés, dont cinq en urgence absolue, selon la préfecture des Yvelines. L'accident implique un poids lourd, deux bus et quatre voitures.



• Iris Mittenaere, Miss France 2016, a été élue Miss Univers à Manille (Philippines). C'est la première française à remporter cette couronne depuis 1953.



• Benoît Hamon sera le candidat du PS et de ses alliés à la présidentielle. L'ancien ministre de l'Education nationale a nettement battu Manuel Valls, avec 58,8% des voix contre 41,12% selon des résultats provisoires.



: "La chasse au Fillon est ouverte", s'est indigné Jérôme Chartier, ce matin sur France 2. "On va aller chercher n'importe quelle polémique pour la rattacher à François Fillon", estime son conseiller spécial, alors que Le JDD et Mediapart accusent le candidat de la droite d'avoir touché des fonds publics détournés au Sénat.



(FRANCE 2)

: Tous deux candidats à l'élection présidentielle, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon partagent des valeurs communes. Mais leurs programmes respectifs contiennent de réelles différences. Je vous en dis plus.



(CHAMUSSY / SIPA)

: Peu de monde y croyait et pourtant. Benoît Hamon a remporté la primaire de la gauche face à Manuel Valls, avec près de 59% des voix. Mais la route qui pourrait l'emmener à l'Elysée est semée d'embûches. Margaux Duguet vous explique pourquoi le député des Yvelines a du souci à se faire malgré sa victoire.



(YANN KORBI / CITIZENSIDE / AFP)

: Son ascension politique a subi un brutal coup d'arrêt. Deux ans et demi après avoir été nommé à Matignon, Manuel Valls a échoué hier à devenir le candidat du PS et de ses alliés à la présidentielle. Sophie Brunn et Ilan Caro vous donnent les raisons de cet échec.



(PHILIPPE WOJAZER / REUTERS)

: Une page se tourne pour les partisans de Manuel Valls. Réunis hier soir à la Maison de l'Amérique latine à Paris, les soutiens du candidat battu par Benoît Hamon à la primaire de la gauche n'étaient pas à la fête. Retour en images sur une soirée tristounette.











(FRANCEINFO)

: La Charente Libre voit en Benoît Hamon le "champion d'une gauche fragmentée". "Le PS parviendra-t-il à se rassembler derrière Benoît Hamon ?", s'interroge le quotidien local en une de son édition du jour.



(CHARENTE LIBRE)



: Faisons un tour en kiosques. Libération titre ce matin sur la victoire de Benoît Hamon à la primaire du PS et de ses alliés. Le quotidien y voit le succès d'une "gauche de gauche".



(LIBERATION)

: Avec un peu de retard, faisons le premier point sur l'actualité de cette journée :



• Deux hommes ont ouvert le feu sur les fidèles du Centre culturel islamique de Québec. La police évoque "des morts", sans donner de bilan exact. Deux suspects ont été arrêtés.



• Iris Mittenaere, Miss France 2016, a été élue Miss Univers à Manille (Philippines). C'est la première française à remporter cette couronne depuis 1953.



• Benoît Hamon sera le candidat du PS et de ses alliés à la présidentielle. L'ancien ministre de l'Education a nettement battu Manuel Valls, avec 58,8% des voix contre 41,12% selon des résultats provisoires.



• Et de six ! Les Experts ont décroché un nouveau titre de champion du monde, en battant la Norvège (33-26).