DIRECT. Présidentielle : regardez sur France 2 "15 minutes pour convaincre", l'ultime grand oral des candidats à l'Elysée

Ce qu'il faut savoir

Une dernière occasion de convaincre les électeurs. A vingt-quatre heures de la fin de la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle, jeudi 20 avril, les onze candidats à l'Elysée sont invités sur France 2 et France Inter, pour une grande émission politique télévisée qui commencera dès 20 heures. Comme le nom de l'émission l'indique, François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Cheminade, François Asselineau, Nathalie Arthaud, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou auront chacun "quinze minutes pour convaincre". Regardez en direct puis en replay cet ultime grand oral, et réagissez sur le site et l'application franceinfo.

>> Présidentielle : déroulé de l'émission, thèmes abordés... Le mode d'emploi de "15 minutes pour convaincre" sur France 2

Un format inédit. Face au refus de certains candidats de débattre ensemble une deuxième fois, France 2 a imaginé un format inédit. Les onze candidats vont ainsi se succéder pour répondre aux questions des présentateurs, à chaque fois pendant quinze minutes. En fin d'émission, ils reviendront sur le plateau, et auront chacun 2 minutes et 30 secondes, pas plus, pour un éventuel droit de réponse et pour conclure, selon un ordre de passage tiré au sort.

Plusieurs thèmes abordés. En accord avec les candidats, un tronc commun sera consacré au pouvoir d'achat, au chômage, avec une ou deux questions durant lesquelles il s'agira de préciser des points de leur programme, "puis une question ou deux portant sur l'international, la France, l'Europe", a expliqué le directeur de l'information de France Télévisions, Michel Field. Les candidats disposeront également d'une "carte blanche", durant laquelle ils pourront aborder le sujet de leur choix.

David Pujadas et Léa Salamé aux commandes. Les onze candidats répondront aux questions de Léa Salamé pour France Inter et David Pujadas pour France 2, les deux présentateurs habituels de "L'Emission politique". Aux manettes de cette émission co-organisée avec France Inter, Didier Froehly, également réalisateur de "L'Emission politique", disposera de neuf caméras (dont une grue et un travelling) dans un décor bleu-blanc-rouge, décrit par la chaîne comme "très institutionnel pour cette émission statutaire".