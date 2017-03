DIRECT. Présidentielle : suivez et écoutez le premier grand débat entre les candidats sur TF1

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Interrogé sur un éventuel soutien à Emmanuel Macron lors d'une visite d'un centre de service militaire volontaire, Jean-Yves Le Drian a botté en touche, indique Ouest-France. Le suspense continue.

: Et pendant ce temps, Nicolas Dupont-Aignan appelle François Fillon à "renoncer pour me soutenir" sur BFM-TV. "Je sais que ce n'est pas fini pour moi. Je sais que je peux créer la surprise du second tour et que les Français attendent quelqu'un d'autre", continue le candidat de Debout la France.

: Rappel : le débat de ce soir, c'est comme un match de foot qui va aux prolongations puis aux tirs au but. On n'est pas rendus à 23h45 environ. Vous avez votre thermos de café ?







: En coulisses, le camp Mélenchon évoque une ambiance "désagréable" et craint que le débat ne tourne au "cirque".

: Les "ultras" de Jean-Luc Mélenchon.

: Pour ce débat de la "Ligue 1" des candidats, le kop du Front National.

: 80 parlementaires ont apporté leur parrainage à Emmanuel Macron, parmi eux 30 députés et 21 sénateurs socialistes. Dont l'ex-ministre Nicole Bricq.



11 parlementaires du Parti radical de gauche, 6 de l'UDI, 1 du MoDem, 1 du Parti écologiste et 6 affiliés à d'autres partis ont aussi donné leur signature au candidat d'En Marche !



: Florian Philippot tue le temps en sacrifiant à la mode des selfies sur le plateau du débat, avec les supporters de Marine Le Pen comme l'acteur Franck de Lapersonne ou le maire d'Hénin-Beaumont Steeve Briois.

: Il est 20 heures, un odeur de sushis flotte sur la rédaction. C'est l'heure du point sur l'actu.



H-1 avant le débat des cinq gros candidats de la présidentielle. Thé au miel, tabouret et plans de coupe, tout ce qu'il faut savoir sur les joutes de ce soir, c'est par ici.



A un gros mois du scrutin, Marine Le Pen et Emmanuel Macron se partagent les régions de l'Hexagone : 7-4 pour la candidate du FN, selon un sondage pour France 3.



On dispose maintenant des images de la vidéosurveillance d'Orly. 2 minutes où l'on voit Ziyed Ben Belgacem tenter de s'emparer de l'arme d'un soldat en patrouille.



• On connaît le nom de la maîtresse de cérémonie du prochain festival de Cannes. C'est l'actrice italienne Monica Bellucci qui officiera.

: Le contre-débat organisé par le média en ligne Explicite voulait rassembler les six exclus des joutes de TF1. Raté. Après Nicolas Dupont-Aignan, parti chez Hanouna, au tour de Philippe Poutou de déclarer forfait pour cause de grève chez Ford. Le débat sera finalement un duel Arthaud-Cheminade.

: Alors que François Fillon vient de changer de slogan (c'est "Une volonté pour la France" maintenant), La Voix du Nord vous propose un quiz sur les phrases des affiches des candidats. J'ai obtenu 8/10. Qui dit mieux ?







: François Hollande ne regardera pas le débat présidentiel. Il sera en train de dîner avec le Premier ministre japonais, en visite en France. Si les agapes ne se prolongent pas trop, il pourra quand même jeter un oeil à la fin de l'émission, indique Le Lab d'Europe 1.

: Un débat comme celui de ce soir est-il de nature à chambouler le classement des candidats dans les sondages ? Non, répond l'universitaire Gaël Villeneuve dans Le Monde : "Je doute un peu que le débat soit un moment de modification radicale des options politiques des spectateurs. Ce qui est sûr, c'est que ces débats fédèrent les convaincus. Les militants du premier cercle, qui en ressortent ressourcés pour retourner affronter la violence ordinaire de la campagne électorale."

: "Je ne sais même pas qui est candidat à la présidentielle."



Lors d'un chat sur lequipe.fr, Antoine Griezmann a reconnu se désintéresser totalement du feuilleton politique qui dure depuis des mois. "Je ne regarde pas la télé française ou espagnole. Je suis loin de tout ça." Sa déclaration rappelle celle d'internationaux qui disaient ne pas connaître Jean-Marc Ayrault en 2014.



Ce soir, Antoine Griezmann, qui est à Clairefontaine, peut regarder le débat, ou alors Auxerre-Strasbourg, match de la 30e journée de Ligue 2.

: Le président de la République s'inquiète de la multiplication des débats avant le premier tour (il va y en avoir deux autres d'ici au 23 avril). "Si tout est banalisé, si on 'primarise' l'élection présidentielle, on émiette et on fragmente, on met tout en équivalence", s'est inquiété François Hollande devant des proches, selon l'AFP, se disant "très réservé".

: Faisons un nouveau point sur l'actualité de cette journée.



• Les cinq candidats à la présidentielle les mieux cotés dans les sondages se retrouvent ce soir pour un débat inédit et déterminant, qui devrait donner le véritable coup d'envoi de la campagne, à moins de cinq semaines du premier tour. Tout ce qu'il faut savoir sur ce rendez-vous est à lire ici.





• Marine Le Pen est en tête des intentions de vote dans 7 régions de France métropolitaine, et Emmanuel Macron dans 4, selon un sondage Ipsos Sopra-Steria pour France 3. Découvrez la carte détaillée dans notre article.





• Le Royaume-Uni activera l'article 50 du traité de Lisbonne le 29 mars, déclenchant officiellement la procédure de sortie de l'Union européenne, a annoncé Downing Street.



• L'ancien suppléant de François Fillon,Marc Joulaud, qui a rémunéré Penelope Fillon entre 2002 et 2007, a annoncé qu'il avait été convoqué en vue d'une mise en examen.