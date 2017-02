DIRECT. Présidentielle : regardez le meeting d’Emmanuel Macron à Toulon

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: "Ce que nous devons faire, c'est rendre toute leur place aux classes moyennes, ceux qui veulent faire et aller plus loin, insiste Emmanuel Macron. La réponse n'est pas seulement de redistribuer, mais par leur travail, d'avoir leur chemin dans la société."

: Emmanuel Macron fait applaudir les journalistes, "qui sont un contre-pouvoir indispensable". Et ce avant de les critiquer sur le fait qu'ils cherchent à déterminer si le candidat est à droite ou à gauche.

: D'après une journaliste de L'Express, la salle de Toulon est à moitié vide. L'équipe d'En marche ! accuse les militants FN et les pieds-noirs postés à l'entrée d'avoir découragé des curieux.

: Charge d'Emmanuel Macron contre le FN, "qui ne veut pas que la démocratie fonctionne". Alors que la plupart des sondages donnent un second tour Macron-Le Pen, "notre responsabilité est immense car elle est double : faire tenir notre démocratie debout, ne jamais céder à la haine et à la facilité, de respecter chacune et chacun, y compris ceux qui ne partagent pas nos opinions. Mais en même temps, proposer à notre pays des solutions pour vivre mieux."

: "Vous êtes courageux d'être venus, car il y en a qui ne voulaient pas vous laisser entrer", commence Emmanuel Macron. La foule siffle. Macron les fait taire : "Dans nos meetings, on ne siffle pas."

: Voici Emmanuel Macron sur scène, avec son habituelle entrée de rock-star, et ses supporters qui portent des T-shirts bariolés à sa gloire. Le discours est à suivre en vidéo sur notre site.

: Christophe Castaner, une des figures du PS en région Paca, chauffe la salle à Toulon (Var), avant l'arrivée d'Emmanuel Macron au micro. Il vient d'aborder la question de la colonisation en Algérie, et se trouve sur la même ligne que son chef de file : "Il faut assumer ce que nous avons fait sur place, en Algérie. Emmanuel Macron nomme les choses."

: Il est 16 heures, l'heure du goûter mais aussi du point sur l'actualité :



Quelques centaines de personnes sont réunies place de la République à Paris, à l'appel notamment d'associations antiracistes et de syndicats, pour soutenir Théo, jeune homme de 22 ans victime d'un viol présumé lors de son interpellation. Plusieurs manifestations se déroulent également en dans d'autre villes françaises.





Selon plusieurs journalistes sur place, des manifestants FN et pieds-noirs bloquent l'accès au meeting d'Emmanuel Macron à Toulon (Var). Ils entendent protester contre les propos du leader du mouvement En marche !, qui a qualifié la colonisation française de "crime contre l'humanité".



: @anonyme Le général Piquemal est un ancien commandant de la Légion étrangère, devenu un symbole sur les réseaux sociaux d'extrême droite. Je vous invite à lire son portrait, dressé par mon collègue Louis San.





: Bjr qui est ce général Piquemal svp ?

: Selon une journaliste du Point, la police a du mal à contenir les opposants à Emmanuel Macron à l'entrée du meeting à Toulon, qui n'est plus accessible, même pour les soutiens du candidat d'En marche!. Elle fait état sur Twitter d'un policier blessé, de deux interpellations.

: Selon un journaliste du Figaro, quelque 50 à 100 manifestants FN et pieds-noirs ont été empêchés d'accéder au meeting d'Emmanuel Macron à Toulon. Ils entendaient protester contre les propos du leader du mouvement En marche !, qui a qualifié la colonisation française de "crime contre l'humanité".

: Le candidat d'En marche ! doit parler à partir de 16 heures depuis le Zénith de Toulon. Un discours à suivre et à commenter en direct sur franceinfo.

: à quelle heure le meeting de Mr Macron svp ?

: Macron a par ailleurs critiqué les "vieilles lunes" de Fillon. Le candidat à la présidentielle a ciblé les propositions de l'un de ses rivaux en matière de sécurité.





: Emmanuel Macron a pris de la hauteur. Le candidat est monté à bord d'une nacelle de pompiers. Et pour plus de sécurité, il a coiffé le casque des soldats du feu. Il visitait une caserne à Manosque, dans les Alpes-de-Haute-Provence.





: Il est midi, voici un nouveau point sur l'actu :



• Le maintien de la candidature de François Fillon est "une folie pour la droite", estime Henri Guaino. L'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy était l'invité de franceinfo, ce matin, dans le "8h30 Politique".



Le Cran, la LDH, le Mrap, SOS Racisme, la CGT et la FSU appellent à un rassemblement place la République à 15 heures à Paris "pour Théo et les autres victimes" de violences policières présumées. D'autres rassemblements auront également lieu dans plusieurs villes françaises.



: "Je ne vous propose pas la déchéance de nationalité pour les jihadistes, j'étais opposé à celle-ci, elle ne répond en rien à notre problématique de sécurité au quotidien", a ajouté Emmanuel Macron. L'ancien ministre de l'Economie doit prononcer un discours cet après-midi à Toulon, à suivre en direct sur franceinfo.

: "Je ne propose pas d'abaisser la majorité pénale à 16 ans parce que le juge peut aujourd'hui le faire dans les cas les plus graves, donc ce n'est pas utile et ce n'est pas nécessaire", a lancé le candidat d'En marche ! devant les journalistes après s'être rendu dans une caserne de pompiers à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence).

: Emmanuel Macron s'en est pris ce matin aux "vieilles lunes" de François Fillon en matière de sécurité, comme la majorité pénale abaissée à 16 ans et la déchéance de nationalité pour les crimes terroristes.

: En déplacement à Alger, Emmanuel Macron a qualifié la colonisation française de "crime contre l'humanité", provoquant un tollé à droite et à l'extrême droite et la circonspection à gauche et chez les historiens. Pourquoi la colonisation reste-t-elle, en 2017, un thème de campagne hautement inflammable, plus de cinq décennies après les accords d'Evian ? Anne Brigaudeau vous apporte des éléments de réponse dans cet article.





: Les déclarations de patrimoine des candidats seront rendues publiques. C'est une conséquences des lois sur la transparence de la vie publique de 2013. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a jusqu'au 9 avril pour mettre en ligne ces déclarations. Explications.

: Marine Le Pen a démenti hier avoir fictivement employé son garde du corps comme assistant au Parlement européen, contredisant le rapport de l'organisme antifraude de l'UE. Mais selon Stéphane Wahnich, professeur en communication politique et publique interrogé par franceinfo, "les affaires d'argent ne comptent pas beaucoup dans la décision du vote" FN. Son interview est à lire ici.

: Le maintien de la candidature de François Fillon est "une folie pour la droite", estime Henri Guaino. L'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy était l'invité de franceinfo, ce matin, dans le "8h30 Politique". Ecoutez-le :









: Libération, enfin, s'inquiète des cybermenaces qui pèsent sur la campagne présidentielle française, entre cyberattaques venues de l'Est et surveillance de la part de l'Ouest.





: Nous vous en avons parlé dès hier : Le Figaro publie une interview de François Fillon. Le candidat de la droite à la présidentielle affirme qu'il ne renoncera pas en cas de mise en examen pour les emplois présumés fictifs de son épouse et qu'il ira "jusqu'à la victoire".