DIRECT. Présidentielle : regardez le meeting d’Emmanuel Macron à Pau

: Rien sur le meeting de Jean Luc Melenchon à Lille?

Le candidat d'En marche ! à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, poursuit sa campagne mercredi 12 avril à Pau (Pyrénées-Atlantiques), où il doit s'afficher avec son allié, le président du MoDem et maire de la ville, François Bayrou, dans un meeting.

"En marche, ça marche". Le morceau a été publié il y a quelques jours par GingerL pour soutenir Emmanuel Macron. Son but ? "Détendre l'atmosphère autour de la campagne", explique-t-elle, dans cet article, à franceinfo.

: "De nouveau, on annonce avec ma victoire électorale l'arrivée de l'hiver nucléaire, des pluies de grenouilles, les chars de l'Armée rouge et le débarquement des Vénézuéliens."



Dans un billet de blog, publié aujourd'hui, le candidat de la France insoumise ironise sur les attaques dont il se dit l'objet depuis plusieurs jours.

Porté par de bons sondages, Jean-Luc Mélenchon entend amplifier sa dynamique, dans la dernière ligne droite. Le candidat de la France insoumise tient un meeting ce soir à Lille.

: "Il faut garder le maillot jaune quand on l'a", a plaisanté Emmanuel Macron lors d'un déplacement dans la station pyrénéenne de La Mongie, où il est venu "retrouver une partie de ses racines". Le candidat d'En marche! s'est référé au Tour de France pour répondre aux journalistes sur la présidentielle.

: "Toutes les persécutions pour des raisons religieuses, sexuelles et plus généralement à cause d'un aspect de la vie privée, sont condamnées par Nicolas Dupont-Aignan. Il ne pourrait en être autrement. Il a toujours pris parti contre ces actes", a également réagi, auprès de franceinfo, Laurent Jacobelli, directeur de campagne du candidat de Debout la France.

: La presse russe affirme que les homosexuels sont traqués, arrêtés et torturés en Tchétchénie. L'information a fait réagir les candidats à la présidentielle française. "J'ai pris connaissance avec consternation et horreur des informations rapportées par la presse russe concernant des camps de détention secrets pour homosexuels en Tchétchénie", a par exemple écrit Benoît Hamon dans un communiqué.

: "La course à pied, le vélo, ça permet de faire baisser un peu son niveau d'agressivité."



C'est ce qu'a affirmé François Fillon lors d'une rencontre avec une dizaine de champions sportifs de la région à Aix-Les-Bains (Savoie). "C'est absolument fondamental, en particulier dans les moments difficiles. Ces deux mois n'ont pas été entièrement sympathiques", a-t-il ajouté.



: Et si vous pouviez voter deux fois à l'élection présidentielle ? Certains internautes racontent avoir reçu deux cartes d'électeur, de deux bureaux de vote différents. "J'ai l'impression qu'il n'y a pas de sécurité", m'explique l'un d'eux. Leurs témoignages sont à lire dans cet article.







: "Le projet de Marine Le Pen est de sortir de la République."



Si elle est élue, la présidente du Front national entend mener une grande révision constitutionnelle par référendum. Son objectif est notamment de faire entrer le principe de "priorité nationale" dans la Constitution. Ce projet est-il réalisable ? Sophie Brunn a interrogé Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne.

: Macron ne veut pas être simple député, Hollande critique une campagne qui "sent mauvais", Poutou a "tout perdu"... Voici les cinq informations de la présidentielle à ne pas louper aujourd'hui.

: "Je note que [Martin Schulz] m'a encore apporté son soutien ce week-end et qu'il en fait plus pour ma candidature qu'une vingtaine de dirigeants socialistes ou ministres français de premier rang."



Dans un entretien accordé aux Echos, Benoît Hamon s'en prend à la "vingtaine de dirigeants socialistes ou ministres français de premier rang" qui n'appuient pas assez sa candidature à la présidentielle.

: "Des héritiers dans cette élection ? J'en ai plusieurs !"



Le site Konbini diffuse aujourd'hui sur Snapchat son interview de François Hollande. Le chef de l'Etat y évoque dans un sourire son sentiment sur les différents candidats à sa succession.