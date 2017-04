Présidentielle : regardez en direct le meeting de Jean-Luc Mélenchon (et de ses hologrammes)

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Jean-Luc Mélenchon débute son meeting par un mot pour ses adversaires François Fillon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, cibles potentielles d'un projet d'attentat déjoué ce matin.

: François Fillon, à son tour, arrive sur la scène de son meeting à Lille. Regardez son discours en direct.

: Jean-Luc Mélenchon arrive sur scène à Dijon, et son hologramme va se matérialiser à Nantes, Montpellier, Nancy, Grenoble, Clermont-Ferrand et au Port, à La Réunion. Suivez son meeting dans notre direct vidéo.

: Vous me le signalez dans les commentaires : outre le sondage Kantar Sofres-OnePoint que j'évoquais tout à l'heure, l'institut Ifop a également révélé son sondage quotidien sur la présidentielle. Les scores y sont un peu plus serrés entre les quatre candidats de tête. Mais on ne constate pas d'évolution significative par rapport au sondage de la veille.

: Jean-Luc Mélenchon, lui non plus, n'est pas encore sur scène. Son meeting à Dijon a commencé à 19 heures, de même que ses déclinaisons holographiques à Nantes, Montpellier, Nancy, Grenoble, Clermont-Ferrand et au Port à La Réunion. Vous pouvez le retrouver en vidéo dans notre direct. Les journalistes sur place détaillent l'affluence attendue.

: Le meeting de François Fillon à Lille a commencé. Le candidat n'a pas encore pris la parole, il est précédé par plusieurs orateurs. Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, vient dé débuter son discours. Vous pouvez suivre le meeting en direct vidéo.

: Pour y voir plus clair, nous avons réalisé une infographie qui détaille les scores maximum et minimum de chaque candidat, en prenant en compte tous les instituts de sondage et les marges d'erreur.











: Vous parlez sans doute du dernier sondage publié, qui est en fait un sondage Kantar Sofres-OnePoint pour RTL, Le Figaro et LCI. François Fillon y gagne 1,5 point (18,5%) par rapport à l'enquête précédente dix jours plus tôt, mais reste distancé par Emmanuel Macron, qui stagne à 24%, et Marine Le Pen, qui perd un point (23%). Jean-Luc Mélenchon reste également stable, à 18%.

: Dernier sondage ifop?

: "Dimanche prochain, il faut se rassembler, pour éviter cette maladie si fréquente à droite de la division. (...) L'intérêt de la France impose à chacun d'entre nous de voter sans état d'âme pour François Fillon."





Nicolas Sarkozy vient de renouveler son soutien à François Fillon, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

: Hier, lors du meeting de Marine Le Pen au Zénith de Paris, une membre des Femen a tenté d'interrompre la candidate frontiste en montant sur scène. Elle a ensuite été plaquée au sol par le personnel de sécurité. Elle a annoncé à RMC qu'elle allait porter plainte, affirmant avoir reçu des coups et des insultes.

: Bonjour @Anonyme et @Gégé l'amoroso. Il y a bien un meeting de Jean-Luc Mélenchon à 19 heures, à Dijon (Côte-d'Or). Celui-ci sera retransmis, grâce à des hologrammes, à Nantes, Montpellier, Nancy, Grenoble, Clermont-Ferrand et au Port, à La Réunion. Vous pourrez aussi le regarder en direct sur franceinfo.







: Est-il possible de connaître les six villes où il sera possible de voir JLM ?

: Il n'y a pas de meeting de Mélenchon ?

: De son côté, notre journaliste Ilan Caro est à Lille, à l'entrée du Grand Palais où aura lieu ce soir le meeting de François Fillon. Il constate que des dispositifs de sécurité rigoureux ont été mis en place.

: À #calais concert de casseroles pour la venue de #francoisfillon





: Un concert de casseroles à Calais (Pas-de-Calais) pour accueillir François Fillon, en visite dans la ville avant son meeting de ce soir à Lille. Des opposants ont sorti leurs ustensiles de cuisine, en référence aux affaires qui ont marqué la campagne du candidat de droite, notent des journalistes sur place.

: A cinq jours du premier tour, rarement une élection n'a été aussi indécise. Pour vous permettre d'y voir plus clair sur ce que disent les sondages, nous les avons compilés dans deux infographies. C'est à voir ici.





: "Face au populisme et à l'outrance, soyons à la hauteur de l'enjeu de cette élection." Dans une lettre postée sur Twitter, le Premier ministre met en garde contre un vote pour Marine Le Pen, François Fillon ou Jean-Luc Mélenchon. Nous résumons les grandes lignes de cet appel dans notre article.









(GABRIEL BOUYS / AFP)



: A cinq jours du premier tour de l'élection présidentielle, Alain Juppé a décidé de faire un geste vers François Fillon. Le maire de Bordeaux va participer à un déplacement du candidat à l'école 42 à Paris, mercredi 19 avril. Pour autant, pas de photo de famille prévue avec Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, "sauf miracle", selon une proche du candidat.

: A cinq jours du premier tour, de nombreux électeurs indécis ont les yeux rivés sur les sondages. Ceux-ci ont notamment vu, ces dernières semaines, une percée de Jean-Luc Mélenchon aux dépens de Benoît Hamon. Et si les responsables de ces dynamiques étaient les sondages eux-mêmes ? Pour mieux comprendre leur influence sur notre vote, j'ai interrogé un spécialiste du comportement des électeurs.

: Les candidats se succéderont pour 15 minutes d'entretien individuel face à David Pujadas et Léa Salamé, puis ils disposeront d'une "carte blanche" lors de laquelle ils pourront aborder le sujet de leur choix, précise France 2, dans un communiqué.

: France 2 confirme la tenue de son émission politique, jeudi, avec les onze candidats.

: Journalistes agressés, Estrosi sifflé… L'ambiance était très tendue à Nice, hier, à l'occasion d'une réunion publique organisée par le candidat de droite. Franceinfo vous résume ce qu'il s'y est passé.

: "Flou", "creux", "vide"... Depuis le début de la campagne, le candidat du mouvement En marche ! cultive lui-même une forme d'ambiguïté. Franceinfo s'est demandé si les critiques contre Emmanuel Macron sont justifiées : réponse dans notre article.







(ERIC CABANIS / AFP)



: Un thème "au cœur de [la] stratégie révolutionnaire". Le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a fait de l'instauration d'une VIe République sa promesse phare de campagne. Mais en quoi consiste-t-elle vraiment ? Comment compte-t-il l'appliquer ? Eléments de réponse dans cet article.







(IRINA KALASHNIKOVA / SPUTNIK)



: "Il y avait même une phrase extraordinaire : 'il vaut mieux une soupe bien chaude, ou un truc comme ça, à du pain rassis". Invité de notre antenne ce matin, Nicolas Dupont-Aignan a affirmé qu'il recevait des menaces de la part de l'équipe de campagne de François Fillon.





: Depuis 2011, la loi helvétique permet de vendre du cannabis contenant moins de 1% de THC, la principale substance psychotrope du cannabis. Alors que certains candidats à la présidentielle promettent de légaliser le cannabis, nos confrères de Geopolis vous expliquent comment la Suisse a géré ce dispositif.

: Autre sondage publié ce matin, celui d'Ifop-Fiducial pour Paris Match et Sud Radio. Dans cette enquête, Emmanuel Macron, avec 23% des intentions de vote, devancerait au premier tour Marine Le Pen, 22%, Jean-Luc Mélenchon, 19,5%, et François Fillon, 19%.

: Viennent ensuite le candidat socialiste Benoît Hamon, toujours nettement distancé avec 8% d'intentions de vote (-1), le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan (3%, stable), Jean Lassalle et Philippe Poutou (2%, stables), Nathalie Arthaud (1%, +1), François Asselineau (1%, -1) et Jacques Cheminade (0%).



Au second tour, Emmanuel Macron battrait Marine Le Pen par 64% contre 36% des voix et François Fillon l'emporterait aussi sur la candidate du FN par 60%-40%.

: L'écart se resserre entre Marine Le Pen (22%), Emmanuel Macron (22%), François Fillon (21%) et Jean-Luc Mélenchon (18%), selon un sondage OpinionWay/Orpi publié ce matin pour Les Echos et Radio Classique.

: Après François Fillon hier, Benoît Hamon accorde aujourd'hui une interview à l'application Snapchat (visible dans l'onglet "Discover"). C'est donc l'occasion de découvrir le filtre préféré du candidat socialiste.

: "Voter utile" ? Oui, mais pour qui ? Nos confrères de Brut ont compilé les déclarations des candidats qui sont nombreux à revendiquer ce "vote utile".





(BRUT / FRANCEINFO)



: Sur franceinfo, Nicolas Dupont-Aignan souhaite qu'un étranger présent en France cotise pendant cinq ans avant de pouvoir percevoir des aides de l'Etat. "Il retournera dans son pays se soigner", déclare le candidat à la présidentielle.

: En deux mois, Jean-Luc Mélenchon a connu la plus forte progression dans les intentions de vote. Une progression due au ralliement de nouveaux convaincus. Franceinfo a rencontré ces "néo-mélenchonistes".



(FRANCOIS LO PRESTI / AFP)