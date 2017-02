DIRECT. Présidentielle : regardez le meeting de Jean-Luc Mélenchon à Brest

Ce qu'il faut savoir

Alors que les candidats à l'élection présidentielle défilent cette semaine, au Salon de l’agriculture, porte de Versailles à Paris, le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a choisi de se rendre à Brest (Finistère), mardi 28 février, pour tenir un meeting de campagne, à regarder en direct à partir de 19h30 sur franceinfo.

Zapper l’idée d’une candidature commune à gauche. Jean-Luc Mélenchon trace sa route en solo, et ne veut plus entendre parler d’une alliance avec Benoît Hamon, même si cette union augmenterait nettement les chances de la gauche d'être présente au second tour. Les deux candidats ont tout de même conclu un pacte de non-agression.

Cinquième dans les sondages. Selon les derniers sondages, le socialiste Benoît Hamon (qui obtiendrait autour de 13%) arriverait en quatrième position dans les intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle, devançant de quelques points Jean-Luc Mélenchon (autour de 11%), qui arriverait en cinquième position.