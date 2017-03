DIRECT. Présidentielle : regardez le grand rassemblement de Jean-Luc Mélenchon à la Bastille

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

Un homme a été abattu, vers 8h30, à l'aéroport d'Orly par les forces de sécurité après qu'il a agressé une militaire de l'opération Sentinelle. Plus tôt, il avait tiré sur un policier lors d'un contrôle routier à Garges-lès-Gonesse. Suivez la situation en direct.



Le suspect a été identifié comme Ziyed Ben Belgacem, un Français de 39 ans, connu des services de police pour des vols et des affaires de stupéfiants. Une perquisition a été menée à son domicile de Garges-lès-Gonesse. Son père et son frère ont été placés en garde à vue.



Jean-Luc Mélenchon organise une "marche pour la VIe République" entre la place de la Bastille et celle de la République et va prendre la parole dans l'après-midi. C'est à suivre dans notre direct.





Onze candidats participeront à l'élection présidentielle. Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou ont recueilli les parrainages nécessaires.

: Détrompez-vous cher @jacou04. Notre journaliste Clément Parrot se trouve place de la Bastille, à Paris, pour suivre la "marche de la VIe République", organisée par Jean-Luc Mélenchon. Elle débute en ce moment.

: Ils sont onze candidats à se présenter à l'élection présidentielle. Mais quelles sont les grandes lignes de leurs programmes ? Nous vous résumons toutes leurs propositions dans cet article.









: Hologramme, jeux vidéo, quinoa... Jean-Luc Mélenchon a révolutionné sa communication en quelques mois. Je vous raconte comment le candidat de la France insoumise est devenu le roi de la com de cette campagne présidentielle.









: Combien de parrainages ont obtenu les candidats qui se sont qualifiés (ou pas) à l'élection présidentielle ? Nous faisons le point dans cette infographie.

: Jacques Cheminade vient de tenir une conférence de presse à la suite de l'annonce de sa candidature. C'est à voir sur sa page Facebook.

: Onze candidats ont obtenu les 500 signatures nécessaires pour se présenter à la présidentielle. Découvrez grâce à notre moteur, qui vos élus ont choisi de parrainer.

: S'il est élu président, Emmanuel Macron veut instaurer, un "service national" obligatoire d'une durée d'un mois pour tous les jeunes. "Ce service national universel, encadré par les armées et la gendarmerie nationale, s'adressera aux jeunes femmes et hommes aptes de toute une classe d'âge, soit environ 600 000 jeunes par an", a précisé le candidat d'En marche ! lors d'un discours, ce matin.

C'est officiel : onze candidats participeront à l'élection présidentielle, annonce le Conseil constitutionnel. Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou ont recueilli les parrainages nécessaires.





Noël Le Graët a été réélu président de la Fédération française de football. En poste depuis 2011, le Breton de 75 ans, a recueilli 57,4% des voix, devant Jacques Rousselot (41,9%).

: Philippe Poutou, Jean Lassalle et Jacques Cheminade ont réussi à se qualifier in extremis pour la bataille présidentielle. Contrairement aux autres, ils ont recueilli les 500 parrainages nécessaires ces derniers jours.



• Seront-ils onze, comme prévu ? Le Conseil constitutionnel donnera à 11h30 la liste définitive des candidats ayant obtenu leurs 500 parrainages. Philippe Poutou, Jean Lassalle et Jacques Cheminade affirment avoir obtenu les soutiens nécessaires pour entrer dans la course.



• L'enquête sur la fusillade survenue jeudi dans un lycée de Grasse progresse, à la faveur des auditions du tireur, qui accepte de répondre aux enquêteurs, et de deux de ses proches, des jumeaux eux aussi placés en garde à vue.



• Après avoir reconnu avoir acheté des costumes, pour un montant de 13 000 euros, à François Fillon, l'avocat Robert Bourgi aurait également fait un don de 7 500 euros à une association politique du candidat, révèle Le Parisien.



• A Paris, la gare de Lyon et celle de Bercy sont fermées pendant le week-end. Cela va bouleverser la circulation de nombreux trains. Nous vous avons préparé un guide sur les perturbations à prévoir.