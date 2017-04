DIRECT. Présidentielle : regardez "Le Grand Débat" entre les 11 candidats sur BFMTV et CNews

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Pour lutter contre le chômage, Jean Lassalle veut en finir avec "la politique mondiale de la spéculation financière". Le candidat plaide ainsi pour davantage de souveraineté et des nationalisations partielles. Sa première mesure concrète ? Il propose de "remettre au travail 25 000 personnes dès l'été 2017" dans des postes non pourvus en faisant appel "aux lycées professionnels" et à "des entreprises volontaires".

: "J'ai besoin de retrouver un espace politique, financier, économique, dont la France ne dispose plus depuis longtemps. Tout ce dont nous discutons ne servira à rien sans cela."



Jean Lassalle estime qu'il y a des "gisements cachés" d'emplois.

: Contre le chômage, Benoît Hamon propose une double réponse : "une nouvelle étape dans le partage du temps de travail" (tout en maintenant les 35 heures) et le revenu universel, pour soutenir le pouvoir d'achat des plus modestes. Il veut également créer une "taxe sur les robots", pour financer la formation des personnes dont l'emploi disparaît en raison de l'automatisation.

: "Avec mon projet, je créerai un million d'emploi sur le quinquennat. Il faut d'abord tourner le dos à des politiques qui n'ont pas marché. Monsieur Fillon oublie de dire qu'il va commencer par un plan social de 500 000 fonctionnaires. (...) Moi je propose d'augmenter le pouvoir d'achat des Français, avec le revenu universel qui touchera 19 millions de Français."

: Comme le relève une journaliste du Monde sur Twitter, Emmanuel Macron a mis ses soutiens issus de la droite au premier rang ce soir. Une manière de contrer les critiques de Fillon sur ses liens avec Hollande ?

: Contre le chômage, Emmanuel Macron propose un changement complet de système : une indemnisation pour tous (entrepreneurs, professions libérales...), financée par une hausse de la CSG. Pour certains spécialistes, ces changements conduiront à une baisse des allocations et à un renfort des obligations. Sur le temps de travail, le candidat ne prévoit pas de toucher aux 35 heures mais veut "davantage de flexibilité".

: "7% de chômage [l'objectif qu'il revendique] c'est le chiffre qu'avait la France en 2007, ce n'est pas mirifique, c'est atteignable. Il faut simplifier la vie des entrepreneurs, simplifier le droit du travail en renvoyant d'avantage la négociation professionnelle. La deuxième chose, c'est baisser les charges. Ce qui a été très efficace [sous Jospin], c'est la baisse des charges."

: Philippe Poutou a compris qu'il ne pourrait parler qu'environ 15 minutes ce soir, du coup il a décidé de parler à toute vitesse quitte à ne pas être tout à fait compréhensible....







: Bravo Poutou!

: Sur Twitter et dans les commentaires, la sortie de Philippe Poutou contre François Fillon sur les "politiciens corrompus" fait réagir.

: Contre le chômage, l'ouvrier et candidat Philippe Poutou souhaite empêcher les entreprises de procéder à des licenciements. "Celles qui détruisent des emplois doivent être réquisitionnées et mises sous le contrôle des salariés", explique-t-il.

: "Il y a de l'argent, ça veut dire partager les richesses, reprendre ce que les capitalistes, les patrons ont piqué depuis des années."



Philippe Poutou a toujours son débit mitraillette de 300 mots à la minute.

: Pour lutter contre le chômage, Jacques Cheminade va convoquer "une conférence nationale sur l'emploi, dont les débats seront retransmis par les médias publics". Objectif : trouver les secteurs qui peuvent embaucher rapidement des jeunes et des chômeurs. Il propose 100 milliards par an pendant cinq ans pour créer cinq millions d'emplois.

: "Si on veut créer de l'emploi, il faut des sommes très importantes. Je propose 100 milliards par an pendant 5 ans, pour aider les jeunes dans les domaines du futur, la robotique, la 3D..."

: "Ce que je veux rappeler à tout le monde ici, c'est que les meilleures années du siècle en termes de création d'emploi, c'était sous Jospin, avec les 35 heures."

: Jean-Luc Mélenchon veut "partager la charge de travail" : il propose une sixième semaine de congés payés, la majoration des heures supplémentaires et des négociations pour tendre vers les 32 heures. Il propose aussi des investissements sectoriels permettant de créer 300 000 emplois dans l'agriculture, 300 000 dans l'économie de la mer, et 900 000 pour la transition écologique.

: "Il faut rétablir l'ordre public social dans notre pays. Je suis en désaccord total avec Monsieur Fillon. Pas question d'un Code du travail par entreprise, pas plus qu'il ne faut un Code de la route par rue."

: Sur Twitter, le choix audacieux de Benoît Hamon sur sa cravate laisse perplexe.







: "Les chiffres sont cruels, le taux de chômage en Allemagne, 3,9%, en France, c'est 10%. Il est temps de regarder sans tabou ce qui s'est fait ailleurs. C'est de liberté dont notre économie a besoin."

: Pour réduire le chômage, François Fillon propose un programme choc. Il veut ainsi "continuer à réduire les charges sociales et les impôts des entreprises", pour un total de 35 milliards d'euros. Il espère ainsi améliorer leur compétitivité et "favoriser l'investissement, l'innovation et la création d'emplois". Dans le même but, le candidat des Républicains propose également de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune.

: Première partie : comment créer des emplois ?

: Philippe Poutou parle du ras-le-bol contre les politiciens corrompus, "je crois qu'il y en a qui se reconnaîtront dans la salle."

: "Je suis ouvrier à l'usine Ford à Bordeaux, et à part Nathalie Arthaud, je suis le seul à avoir un métier normal. Je crois qu'on peut parler nous au nom de millions de gens."

: Stressé Benoît Hamon ? Le candidat du Parti socialiste a retrouvé son débit de parole un peu précipité. Il a presque bafouillé sa présentation.

: "Je veux être un président honnête. Face à la crise morale, la défaillance des élites, le peuple français doit s'unir derrière un président honnête pour que vous n'ayez plus jamais honte."

: Si vous ne connaissez pas François Asselineau, voici cinq choses à savoir sur ce candidat qui souhaite sortir de l'euro, de l'UE et de l'Otan.







: "Les dirigeants français n'ont plus les manettes. Les grandes décisions diplomatiques, militaires, financières (...) sont décidées par la Commission européenne, au FMI, à l'Otan. Tout ceci nous mène au désastre. C'est pourquoi j'ai créé un parti politique pour appeler les Français à se rassembler au-dessus des partis."

: "Chaque jour, plus d'un agriculteur se suicide", vient de déclarer Jacques Cheminade. Les données présentées par le candidat sont approximatives. Comme nous l'expliquons dans cet article, un agriculteur se suicide tous les deux jours en moyenne en France, selon l'Institut de veille sanitaire. Le candidat pointe cependant une réalité : les agriculteurs représentent la catégorie sociale la plus impactée par les suicides.

: "J'ai consacré ma vie à une cause. Celle du peuple (...). En me présentant devant vous, je n'ai pas de plan de carrière, mais un combat."

: @anonyme : Il s'agit en réalité de Marie-Caroline Le Pen, la sœur aînée de la candidate, comme le relève un confrère sur Twitter. Mais je vous concède qu'il y a un petit air de ressemblance.

: C'est Penelope Fillon assise à côté de Collard et derriere MLP ? Chelou.

: "Nos intérêts sont plus légitimes que ceux de la minorité capitaliste qui prospère. J'appelle le monde du travail à affirmer ses revendications élémentaires."

: "Avec six millions de Français qui pointent à Pôle emploi, et 2 200 milliards de dettes, le président devra redresser la situation de la France."



François Fillon entend "reprendre les commandes de l'Union européenne" et de "redresser l'UE d'ici dix ans.

: Jacques Cheminade a commencé ce débat avec un ton très offensif, se disant "en colère". Jean Lassalle semble plus tranquille en ce début de soirée.

: On se croirait à l'académie des neufs...

: Trop de débats tue le débat. Donc a 11 c'est tout juste impossible. Donc sans moi.

: Sur Twitter et dans les commentaires, beaucoup soulignent le nombre important de candidats sur le plateau.

: "Je suis fils de berger, frère de berger, je l'ai été moi-même."

: "Je suis un homme en colère, contre tous ces héritiers du système qui n'ont pas voulu prendre le taureau du système financier par les cornes ! (...) C'est un saccage humain, je ne peux pas le tolérer. Je me bats contre cette dictature financière qui saccage tout."

: "Je suis une Française, une mère de famille, une candidate à la présidentielle qui considère que cette élection présente un enjeu de civilisation."

: Une présence sur laquelle certains ne manquent pas d'ironiser.