DIRECT. Présidentielle : regardez la présentation du programme d'Emmanuel Macron

Ce qu'il faut savoir

Porté par de bons sondages à 53 jours du premier tour de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron présente, jeudi 2 février, son "contrat avec la nation" lors d'une conférence de presse à suivre à partir de 10h30 sur franceinfo.

Des mesures déjà sur la table. En meeting ou en interview, Emmanuel Macron a égrené un bon nombre de propositions, notamment sur l'éducation, la santé, la transition écologique et énergétique, l'amélioration de la compétitivité des entreprises ou la rémunération du travail.

>> On a trouvé le programme d'Emmanuel Macron

Une alliance avec François Bayrou sous conditions. Le fondateur d'En marche ! devrait également dévoiler le contenu d'une loi de "moralisation de la vie publique" chère au président du MoDem.

Faire taire les critiques. Interrogé mardi, en marge d'un déplacement en Mayenne, Emmanuel Macron a précisé que la présentation de son programme, devrait permettre de montrer "de manière très claire et très précise non seulement une vision, mais aussi un projet et des mesures".