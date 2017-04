DIRECT. Présidentielle : regardez l'interview de Jean-Luc Mélenchon dans "L'Entretien politique" de France 2

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: "Si je devais voter en Syrie, je doute que je voterai pour Bachar Al-Assad."

: "En toute circonstance, priorité à la diplomatie (...) L'expérience montre que nul part on a réglé quoique ce soit par la guerre, ni en Libye, ni en Irak, ni en Afghanistan."

: "Nous sommes dans une poudrière, et c'est un danger extrême de voir qu'une personne toute seule, en dehors de tout cadre légal, décide de frapper à l'extérieur, dans un endroit volcanique."



Le candidat regrette que les Etats-Unis aient décidé de frapper unilatéralement la Syrie.



: Le candidat de la Franse insoumise, Jean-Luc Mélenchon, est l'invité de L'Entretien politique sur France 2. Vous pouvez regarder son intervention sur notre site.

: Il est 20 heures, voici le point sur l'actualité :



Pour la première fois, un sondage donne Jean-Luc Mélenchon à égalité avec François Fillon au premier tour. Les détails dans notre article.



• La police suédoise n'a pas arrêté le chauffeur du camion bélier ayant commis l'attentat à Stockholm, mais elle a diffusé des images de vidéo-surveillance d'un homme qu'elle recherche. Elle n'est pas en mesure de fournir un bilan, mais un porte-parole des services de sécurité suédois a déclaré : "Il y a des morts, et beaucoup de blessés."



• Les quinze pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU sont réunis pour discuter de la frappe des Etats-Unis contre la Syrie lancée hier soir après l'attaque chimique qui a fait plus de 80 morts. Les Etats-Unis menacent d'agir à nouveau.



• La France mène 2 à 0 face à la Grande-Bretagne en quarts de finale de la Coupe Davis, grâce aux victoires de Lucas Pouille et Jérémy Chardy.

: Jean-Baptiste Moreau fait partie des heureux élus dont les noms ont été dévoilés aujourd'hui. Investi par En Marche !, cet agriculteur est candidat aux législatives pour la première fois. Notre journaliste Camille Adaoust l'a interviewé.









(EN MARCHE !)

: Les écarts sont tellement faibles qu'on n'est pas à l'abri d'un second tour Le Pen-Mélenchon...

: Qu'attend désormais B. Hamon pour se désister ? JL Mélenchon pourrait alors accéder au 2e tour et représenter un réel espoir pour faire gagner la gauche.

: Il faut croire que la baisse de régime d'Emmanuel Macron redonne des ailes à Fillon. De là à dire que ce sera suffisant...

: Le dernier sondage, qui place Jean-Luc Mélenchon et François Fillon à égalité et où les deux favoris Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont en baisse, vous fait réagir dans les commentaires.

: Réalisé par l'institut BVA pour la presse régionale et Orange, ce sondage donne François Fillon et Jean-Luc Mélenchon à 19%. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont toujours en tête, avec 23% des intentions de vote.







(LA VOIX DU NORD)

: Pour la première fois, un sondage donne Jean-Luc Mélenchon à égalité avec François Fillon au premier tour.

: Après Nicolas Sarkozy, c'est au tour d'Alain Juppé de réitérer son soutien à François Fillon.

: François Fillon et Jean-Luc Mélenchon grignotent petit à petit leur retard sur les deux favoris, selon un sondage Odoxa-Dentsu pour Le Point. Avec respectivement 18,5% et 18% des intentions de vote, ils se rapprochent d'Emmanuel Macron (23,5%) et Marine Le Pen (23%). Benoît Hamon (9%) continue de chuter.