DIRECT. Présidentielle : plus que quelques heures avant la clôture des dépôts de parrainages

Ce qu'il faut savoir

A 18h01, il sera trop tard. A quelques heures de la clôture des dépôts de parrainages, vendredi 17 mars, les derniers candidats encore en course pour obtenir les 500 signatures tentent d'obtenir les derniers soutiens qui leur manquent pour officialiser leur entrée en campagne présidentielle. Suivez cette journée dans notre direct.

Poutou "très près du but". Philippe Poutou, candidat du Nouveau Parti anticapitaliste, a annoncé, jeudi soir, avoir atteint le seuil des 500 parrainages, "trop limite" cependant pour être, à coup sûr, validés par le Conseil constitutionnel en raison des délais d'envoi et des risques d'invalidation.

Cheminade et Lassalle aussi. Mardi, lors du dernier décompte du Conseil constitutionnel, il ne manquait plus que 31 parrainages à Jacques Cheminade et 47 à Jean Lassalle. "Mon destin est maintenant entre les mains des maires, du Conseil constitutionnel et de Chronopost", a glissé le député des Pyrénées-Atlantiques.

Huit candidats déjà qualifiés. Il s'agit de François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, Marine Le Pen et François Asselineau.