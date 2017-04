DIRECT. Présidentielle : "Nous sommes David contre Goliath", lance Marine Le Pen lors de son meeting à Nice

Ce qu'il faut savoir

Les deux finalistes de l'élection présidentielle continuent de s'affronter par meetings et médias interposés. Vendredi 28 avril, Marine le Pen est invitée de France 3, France Bleu et franceinfo pour un entretien sur les enjeux du développement régional et de la vie des citoyens dans les territoires. La veille, Marine Le Pen a tenu un meeting à Nice (Alpes-Maritimes), après avoir passé une partie de la matinée sur un chalutier au large du Grau-du-Roi (Gard). La candidate du Front national a notamment repris le "dégagisme" de Jean-Luc Mélenchon. De son côté, Emmanuel Macron était en visite à Sarcelles (Val d'Oise).

Emmanuel Macron dénonce le "ni-ni". "Ne pas se positionner" entre lui et Marine Le Pen, "c'est décider d'aider" la candidate FN, selon le candidat d'En Marche !, interrogé sur le plateau de l'émission "Elysée 2017", jeudi 27 avril, sur TF1. Ces propos s'adressent particulièrement aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas donné de consigne de vote pour le second tour.

Meeting à Nice pour Marine Le Pen qui cible son adversaire le "jeune trader". La candidate du FN tiendra jeudi soir son premier grand meeting de l'entre-deux-tours à Nice. Dans un entretien à Nice Matin, elle y qualifie son adversaire de "jeune trader" qui "a la froideur des grandes entreprises qui licencient sans état d'âme".

Marine Le Pen à bord d'un chalutier. Après une journée de campagne agitée, Marine Le Pen a une nouvelle fois démarré sa journée jeudi à l'aube. Cette fois, elle a réalisé une sortie de quatre heures en mer à bord d'un chalutier appartenant à un candidat FN aux élections régionales de 2015, baptisé Grâce de Dieu II. "Madame Le Pen se promène à la pêche. Bonne promenade. La sortie de l'Europe qu'elle propose c'est la fin de la pêche française. Pensez-y", a ironisé son adversaire Emmanuel Macron sur son compte Twitter.