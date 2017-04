DIRECT. Présidentielle : Marine Le Pen annonce la création d'une "monnaie nationale" si elle est élue

Ce qu'il faut savoir

Marine Le Pen assure que la France aura "une monnaie nationale" si elle est élue présidente de la République au second tour de la présidentielle. "Nous aurons une monnaie nationale comme tous les autres pays et nous aurons ensemble une monnaie commune, déclare la candidate FN dans un entretien au Parisien, publié dimanche 30 avril. Moi, je pense que l'euro est mort."

Jean-Louis Borloo sort de sa retraite politique. "Je m'engage à fond. Je veux aider Emmanuel Macron", déclare l'ancien ministre et ancien dirigeant centriste dans le Journal du dimanche.

Un appel pour "protéger les valeurs" de la République. Au total, 61 associations et ONG ont signé un texte, paru également dans le JDD, pour se mobiliser face "face à celles et ceux qui prônent le rejet de l'autre et le repli sur soi". L'appel ne cite pas Marine Le Pen, poutant visée par les signataires.

Francois Fillon écrit à ses soutiens pour les remercier. Le candidat défait des Républicains a publié samedi une lettre pour "remercier" ses soutiens de leur "confiance", tout en déplorant les "obstacles (...) trop nombreux et trop cruels" sur son chemin.