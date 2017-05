DIRECT. Présidentielle : Valls pourra "participer à la majorité présidentielle", assure Macron

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Voici quelques articles que mes collègues préparent aujourd'hui :



La politique est bien évidemment au menu du jour. Sophie Bruun va vous expliquer comment les deux candidats se préparent au débat et Vincent Lenoir vous racontera les coulisses des débats de l'entre-deux-tours.



Carole Bélingard se penche sur le grand flou du FN sur l'euro.





Parce qu'il n'y a pas que la politique, Catherine Fournier va lister les pistes les plus folles évoquées et explorées depuis la disparition de la petite Maddie il y a 10 ans.

: Vingt-cinq ans après avoir démarré en trombe sur Super Nintendo, Mario Kart revient, cette fois sur la Switch, la nouvelle console de salon de Nintendo qu'on peut emporter partout et qui bat des records de vente depuis son lancement. Mario Kart 8 Deluxe est une version améliorée du Mario Kart 8 sorti il y a trois ans sur Wii U. Mais pour vous remettre dans le bain, notre blog Pop Up' vous rappelle quelques règles essentielles pour triompher de vos adversaires dans ce jeu de pilotage loufoque où vous aurez plus de chance de gagner si vous les envoyez dans le décor.









(NINTENDO FRANCE)







: Certains ont trouvé de la neige hier au réveil. A Rennes, ce matin, c'est de la grêle que les habitants ont eu la surprise de découvrir devant leur porte. France 3 Bretagne met en ligne des photos prises dans le quartier de Cleunay.











(ROBIN DURAND / FRANCE 3 BRETAGNE)

: Et comment le nom du mouvement En marche ! a-t-il été trouvé ? Un publicitaire raconte cette anecdote, repérée par l'écrivain Clément Bénech, dans le magazine Society.





: Manuel Valls, bientôt candidat aux législatives avec l'étiquette En marche ? "Je pense à titre personnel qu'il n'y a pas de problème que quelqu'un comme Manuel Valls puisse avoir une investiture en tout cas pas de candidat contre lui", a déclaré Gérard Collomb, très proche d'Emmanuel Macron.



(FRANCEINFO)

: Pour des raisons indéterminées, un chauffeur d'une bétaillère a perdu le contrôle de son camion vers 5h45, qui circulait dans le sens Brest-Nantes. Il allait livrer des cochons à l'abattoir de Josselin (Morbihan), précise Ouest-France. Dans le choc, des bêtes ont été éjectées du camion. Résultat : une centaine de cochons sont dans la nature.

: Mais, contrairement à ce que RTL expliquait, si c'est bien Paul-Marie Coûteaux qui a fourni des notes pour le discours du candidat LR au Puy-en-Velay, il s'en explique sur Twitter et précise au JDD n'avoir eu "aucun contact" avec l'équipe de Marine Le Pen.

: Marine Le Pen a-t-elle plagié un discours de François Fillon ? "Il s'agit d'un petit clin d'œil", répond ce matin David Rachline, son directeur de campagne. Pas sûr que cette explication soit suffisante.









(FRANCEINFO)

: Une gigantesque panne d'électricité a touché une grande partie de Toulouse. La panne a débuté vers 8h20. Conséquence : il y a eu des perturbations dans les transports, des personnes bloquées dans les ascenseurs, des entreprises à l'arrêt et des feux tricolores impactés, selon France 3 Occitanie.

: Bonjour @Résultat. On connaîtra le résultat dans l'après-midi. Je ne peux pas vous en dire plus : aucun horaire exact n'a été communiqué. Seules les personnes inscrites avant le 23 avril à 22 heures avaient le droit de participer à cette consultation sur le second tour de la présidentielle. Les résultats seront probablement mis en ligne sur le site Lafranceinsoumise.fr.

: Bonjour, savez vous à quelle heure nous connaîtrons le résultat de la consultation des "Insoumis" ?

: L'interview d'Emmanuel Macron vient de se terminer. En fin d'entretien, il a détaillé son idée de supprimer la taxe d'habitation. Il est également revenu sur le moment où il avait décidé de se déclarer candidat à la présidentielle. "C'est un processus intime. C'est en vous, et après les éléments se déclenchent", a-t-il déclaré, avant de conclure par : "Je suis prêt."

: "C'est une ineptie irresponsable de dire que l'on pourrait revenir au franc sans délai et sans dommage", déclare Michel-Edouard Leclerc, président du groupe Leclerc. Parmi les patrons qui s'élèvent, on retrouve le président de Michelin, le PDG de Veolia ou encore le PDG du groupe Bouygues.

: Plusieurs chefs d'entreprises, allant de grands groupes du CAC 40 à des PME, s'alarment des conséquences du programme de Marine Le Pen dans les colonnes des Echos. Ils évoquent des conséquences "mortifères" ou "catastrophiques" de la sortie de l'euro.

: Sur le site Transilien, la SNCF indique que le trafic restera "fortement perturbé", jusqu'à 11 heures, sur les lignes B et D du RER. Concernant la ligne H du Transilien, le trafic y était là aussi "fortement perturbé", jusqu'à 10 heures, exceptée la direction Pontoise-Creil.

: Des précisions sur l'accident de personne survenu ce matin à la gare du Nord à Paris. Une personne a été électrocutée alors qu'elle tentait de franchir une grille, aux abords des trains Eurostar, selon France 3 Ile-de-France. Depuis, le trafic a repris progressivement, après le rétablissement du courant, gare du Nord.

: "A un moment donné il faudra faire la mue d'un mouvement à un parti. Ce sera la majorité présidentielle."



Interrogé sur les législatives et spécifiquement sur le cas de Manuel Valls, qui se présente dans la circonscription d'Evry (Essonne), Emmanuel Macron précise que si l'ex-Premier ministre quitte le Parti socialiste, il pourra rejoindre sa majorité présidentielle et n'aura pas de candidat du mouvement En marche ! face à lui, comme tout candidat qui acceptera de quitter son parti.



: "J'ai plusieurs profils en tête, dont un profil féminin et un profil masculin. Je ne vous en dirai pas davantage."



L'interview d'Emmanuel Macron se poursuit. Le candidat d'En marche ! parle de son ou sa futur(e) Premier ministre.



: "Je ne vais pas choisir entre les religions."

: "Si Marine Le Pen est élue au second tour, pensez-vous que nos libertés vont être menacées ?", demande ensuite Jean-Jacques Bourdin à Emmanuel Macron. "Je le pense profondément." "Lesquelles ?" "Les vôtres par exemple." Puis le candidat En marche ! parle des droits des femmes.

: "L'Europe ne doit pas différencier les pays mais l'Europe ne doit pas être ouverte à tous vents."

: "Il faut limiter dans le temps la durée de travail des travailleurs détachés. (...) Cela fait partie de ce que je veux mettre dès le début sur la table des négociations avec le Conseil européen."

: "Nous avons besoin des travailleurs détachés en Europe donc je suis opposé au projet de Marine Le Pen de le supprimer, car c'est impossible dans une Europe ouverte."

: "Si j'étais soumis aux banques, j'aurais continué à travailler pour elles."



Emmanuel Macron se lance dans une anaphore, en répétant "si j'étais soumis aux banques", pour démentir les rumeurs qui le disent inféodé aux banques.



: "Je ne veux pas modifier mon projet pour des gens qui n'ont pas voté pour moi au premier tour, car d'abord je trahirais ceux qui ont voté pour moi."





Emmanuel Macron répète qu'il ne modifiera pas ses propositions concernant la loi Travail, comme le lui a demandé Jean-Luc Mélenchon dans le week-end, pour faire un "geste pour ses électeurs".



: "Toute agression contre les forces de l'ordre doit être réprimée dans la plus grande sévérité. (...) On est en train d'habituer les gens à cette violence."



Emmanuel Macron est l'invité de BFMTV et RMC. Il commence par parler des policiers blessés dans les heurts qui ont eu lieu hier en marge du cortège organisé pour le 1er-Mai.



: "Nous serons dans une situation totalement inédite", indique encore Manuel Valls à propos des élections législatives. Il ajoute aussi que le PS ne sera plus le même parti tel qu'il l'a connu, avant que l'interview ne se termine.

: "On ne peut pas comprendre une position qui consiste à ne pas prendre position. Je ne comprends pas qu'il ne s'engage pas davantage."



Manuel Valls critique aussi la position de Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas donné de consigne de vote pour le second tour. "Chacun doit prendre ses responsabilités", insiste-t-il.



: "Moi j'espérais que le Front national serait éliminé du second tour."



Invité d'Europe 1, Manuel Valls, ancien Premier ministre, regrette que Marine Le Pen soit au second tour de la présidentielle. "Cela marquera la société française", estime-t-il.



: Au même moment, se déroulaient dans des quartiers de Caracas de nouvelles manifestations de l'opposition pour le départ de Nicolas Maduro et pour des élections anticipées, marquées par des affrontements entre les manifestants et les forces de sécurité.











(JUAN BARRETO / AFP)



: Le président vénézuélien Nicolas Maduro a lancé un processus pour une nouvelle Constitution. Mais cette initiative a aussitôt été rejetée par l'opposition qui a appelé les citoyens à refuser d'y participer et a convoqué de nouvelles manifestations.

: "Il va falloir se réinventer. Il faudra y réfléchir après les législatives. Dans le moment présent, il faut rester rassemblés et responsables. Sinon, on risque l'éclatement général."



Le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, au sujet de la situation du Parti socialiste, pense que "c'est la fin du PS tel qu'il a vécu jusqu'ici", dans un entretien au Parisien.



: @anonyme et @anonyme : Si vous le souhaitez. Sur LCI, Stéphane Guillon a déclaré hier, à propos de Nicolas Dupont-Aignan, qui vient de rallier la candidate du FN à la présidentielle, Marine Le Pen : "Il a perdu sa maman il y a deux jours donc j'ai respecté ce moment. Je me suis dit que ma mère aurait fait la même chose si je m'étais engagé aux côtés de Marine Le Pen et si j'avais déclaré être son Premier ministre, vouloir travailler avec elle: je pense que ma mère se serait aussi laissée mourir comme Mme Dupont-Aignan".



Laurent Jacobelli, porte-parole de Nicolas Dupont-Aignan, a dénoncé des propos "profondément abjects". Les propos de Stéphane Guillon ont aussi été critiqués sur Twitter. L'intéressé a défendu "un droit à l'humour noir", "à l'outrance".



: Un mot sur les propos ignobles de Guillon sur NDA et le décès de sa mère ?

: Avez-vous parlé des propos abjects de Guillon sur le deces de la mere de Dupont-Aignan? Cet humoriste qui se gave à chaque appartion! Je n'aime ni l'un ni l'autre mais là, le soi-disant humoriste a dépassé les limites de la décence.

: Les manifestations du 1er mai ont été ternies par des violences aux Etats-Unis. A Portland, la marche à laquelle participaient quelques centaines de personnes a dégénéré après que des anarchistes ont jeté des pierres, des bombes incendiaires et des canettes de soda sur les policiers.



Un face-à-face tendu a eu lieu entre partisans et opposants à Donald Trump à New York.











(CITIZENSIDE / Lily Nussbaum / AFP)

: La tension autour de la Corée du Nord est toujours vive. Le pays accuse ce matin les Etats-Unis d'amener la péninsule coréenne au bord de la guerre nucléaire, après le survol de deux bombardiers américains dans la zone, dans le cadre d'exercice conjoints avec la Corée du Sud.

: : Perdu ! @Momoko @anonyme @lolo : Gagné ! Après cette interview politique je mets fin au suspense : il s'agit bien de la chanteuse Rihanna. Voici pour l'occasion une photo avec cette drôle de robe en entier.







(Neilson Barnard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)



: C'est Rihanna, la reine de la pop :)