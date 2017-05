DIRECT. Présidentielle : Le Pen et Macron se préparent à un débat d'entre-deux-tours décisif

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Continuons le coup d'œil dans le rétro avec les débats de l'entre-deux-tours qui ont marqué l'histoire. Coups bas, souci du détail, poignées de main... En 1974, 1981 et 1988, les joutes entre les deux finalistes prétendants à l'Elysée ont également eu lieu dans l'ombre ou de l'autre côté de la caméra. Notre journaliste Vincent Lenoir revient sur six anecdotes qui ont marqué l'histoire.







: En retard de vingt points sur son rival dans les sondages, Marine Le Pen devra faire mal à son adversaire, qui tentera, lui, de lui porter un coup fatal. Alexis Magnaval et moi-même nous sommes plongés dans les précédents débats et les films de kung-fu pour retrouver les sept coups qu'ils pourraient se porter.





: Veolia est condamné pour avoir coupé l'eau et réduit le débit de deux personnes handicapées et invalides. Le groupe va devoir verser 22 000 euros aux victimes et à deux associations. Les coupures d'eau et réductions de débit d'eau sont illégales, depuis la loi Brottes de 2013.

: Bonjour @ofaraut. En effet, vous avez raison de corriger : c'est lorsque Emmanuel Macron était en meeting à Marseille (Bouches-du-Rhône), le 1er avril, qu'il s'est entretenu avec Christian Estrosi. Une rencontre remarquée.

: Petite rectification. C'est au conseil regional à Marseille et non à Nice que monsieur Estrosi a reçu Macron

: "Macron ne nous enthousiasme pas et Le Pen s'oppose à nos valeurs."



Dans une tribune publiée par franceinfo, l'ONG Greenpeace France renvoie dos à dos les propositions écologistes des deux candidats de la présidentielle.

: La crise se poursuit au Venezuela. L'opposition vénézuélienne appelle à une "méga-manifestation" pour contrer le projet de nouvelle Constitution du président socialiste Nicolas Maduro. Sous le mot d'ordre "Contre la fraude constituante", les anti-Maduro sont appelés à se rassembler sur une autoroute de l'est de Caracas pour ensuite défiler.

: Et des températures toujours fraîches pour un mois de mai... Mieux vaut garder une petite laine à proximité.





: C'est l'heure de la météo. Aujourd'hui, moins de pluie mais toujours du gris, malgré quelques éclaircies.



Voici la carte pour ce matin :







et la carte pour cet après-midi :





: L'Agence nationale de sécurité américaine, la fameuse , a collecté plus de 151 millions de relevés téléphoniques l'année dernière, selon le rapport du directeur du renseignement national. Pourtant, le Congrès avait limité le droit de l'agence à obtenir de larges volumes de fichiers.

: Un attentat vient de viser un convoi de troupes étrangères qui patrouillait près de l'ambassade américaine dans le centre de Kaboul, en Afghanistan. Au moins trois personnes sont mortes et 15 ont été blessées.

: "En démocratie, chacun a le droit de dire ce qu'il pense mais aussi d'appeler à voter pour qui il veut. Les Français ont un choix crucial entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Moi, à la différence de la classe politique lâche et peureuse, j'ai pris ma responsabilité et je l'assume complètement."



Nicolas Dupont-Aignan se justifie et demande également à ce "qu'on respecte" son "choix".



: "Tous ces gauchistes qui viennent en bus protester devant ma mairie feraient mieux de protester contre M. Macron, qui va leur faire une loi Travail bis. Ce sont les idiots utiles du système."



Nicolas Dupont-Aignan n'est pas tendre avec ses administrés. Après les manifestations de plusieurs centaines de personnes pour protester contre son alliance avec Marine Le Pen, le maire de Yerres (Essonne) assume son choix et le dit dans un entretien au Parisien.



: Décor, animateurs, place des candidats... Si vous vous demandez comment va s'organiser le débat de ce soir, ce mode d'emploi est fait pour vous. On y détaille toutes les règles.







Christophe Jakubyszyn et Nathalie Saint-Cricq, qui animeront le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, mardi 3 mai 2017. (ERIC FEFERBERG / AFP)



: Un effet placebo en négatif. Certains effets secondaires attribués aux statines peuvent en fait être provoqués par les appréhensions liées à ces traitements anti-cholestérol plutôt que par le médicament lui-même. Ce sont les conclusions d'une étude, publiée par la revue médicale britannique The Lancet (en anglais).

: C'est l'un des lieutenants du baron de la drogue Joaquin "El Chapo" Guzman. Damaso Lopez a été interpellé lors d'une opération conjointe de l'armée et de la police dans un immeuble d'un quartier huppé de Mexico. Il est suspecté de mener une guerre de succession sanglante pour prendre la tête du cartel.

: Christian Estrosi appelle clairement à voter Emmanuel Macron pour le second tour. Il y a déjà quelques semaines, il avait reçu le candidat d'En marche ! dans sa ville de Nice. Pourtant le président du conseil régional de Paca s'est davantage fait remarquer, par le passé, pour des prises de paroles plutôt très à droite.











: Enfin L'Equipe s'intéresse à l'autre duel historique du jour : Monaco - Juventus Turin, en match aller des demi-finales de la Ligue des champions.





: Pour Le Parisien-Aujourd'hui en France, c'est un débat "inédit et à haut risque" qui aura lieu ce soir.





: Le débat de ce soir est une de nombreux journaux. Pour Le Courrier de l'Ouest, c'est un "face-à-face attendu".





Il est 6 heures et nous sommes le mercredi 3 mai.