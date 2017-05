DIRECT. Présidentielle : regardez le débat décisif entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur France 2 et TF1

Ce qu'il faut savoir

L'heure du grand débat est arrivée. A quatre jours du second tour de l'élection présidentielle, mercredi 3 mai, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouvent sur France 2 et TF1, pour un face-à-face décisif, prévu pour débuter à 21 heures. Chômage, terrorisme, sécurité, santé, pouvoir d'achat... Au total, Emmanuel Macron et Marine Le Pen seront interrogés sur un douzaine de thèmes pendant ce débat, que vous pouvez regarder en direct sur le site et l'application franceinfo.

>> Présidentielle : décor, animateurs... Le mode d'emploi du débat de l'entre-deux-tours entre Le Pen et Macron

Un duo paritaire pour animer le débat. A l'origine, France 2 et TF1 songeaient à David Pujadas et Gilles Bouleau, les présentateurs vedettes des JT de 20 heures. Mais le CSA a exigé un duo homme-femme. Le choix s'est finalement porté sur les responsables des services politiques des deux chaînes : Nathalie Saint-Cricq, pour France 2, et Christophe Jakubyszyn, pour TF1.

Pas de public derrière les candidats. Le placement a été défini par tirage au sort : Marine Le Pen sera à gauche de l'écran, Emmanuel Macron à droite. Ils seront assis face à face, de part et d'autre d'une table de 2,50 m de large. Le décor de fond sera une image floutée de l'Elysée, comme en 2012 et en 2007. Par ailleurs, il n'y aura pas de public sur le plateau.

Un moment phare de la campagne. Les débats d'entre-deux-tours, suivis ces quarante dernières années par 17 à 30 millions de téléspectateurs, constituent toujours des moments forts de la campagne où, au-delà des projets, les personnalités apparaissent au grand jour. Ils donnent généralement lieu à des répliques devenues mythiques, du "monopole du cœur" de Giscard d'Estaing contre Mitterrand, au "moi président" de Hollande face à Sarkozy.

Macron toujours favori. A quatre jours du second tour, Emmanuel Macron apparaît toujours comme le grand favori du scrutin. Dans les derniers sondages, le candidat d'En marche ! recueille en effet entre 59% et 60% des intentions de vote. Mais selon un sondage Elabe publié mardi, 18% des personnes certaines ou quasi certaines d'aller voter dimanche n'expriment aucun choix à ce stade. Un chiffre élevé, qui rajoute encore un peu plus d'enjeu à ce débat d'entre-deux-tours.