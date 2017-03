DIRECT. Présidentielle : François Fillon présente son "projet pour la France"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: François Asselineau, qui a réuni ses 500 parrainages pour se présenter à l'élection présidentielle, est l'invité de BFM.

: Depuis le début de l'enquête, François Fillon considère qu'il est particulièrement malmené dans l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif de sa femme. Ses accusations sont-elles fondées ? Dans cet article, notre journaliste Marie-Adélaïde Scigacz passe son argumentaire au crible.

: "Depuis le début je ne suis pas traité comme un justiciable comme les autres. Je vais être entendu 48 heures avant la clôture des candidatures à l'élection présidentielle. Tout cela est fait dans une précipitation qui n'est pas normale."



François Fillon est convoqué le 15 mars par les juges dans l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif de sa femme.

: "C'est ma vie privée. J'ai parfaitement le droit de me faire offrir un costume par un ami."

: "Je suis la cible d'un tel nombre d'attaques, que je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une sorte de chasse à l'homme."



François Fillon est invité d'Europe 1, ce matin.

: Fillon ,chantre de l'honneteté , n' a même pas conscience de l'incongruité de ses actes ! C'est très inquiétant, son rapport a l'argent paraît totalement déconnecté de la réalité des Français. Il y a dans son attitude actuelle une dimension schizophrêne alarmante.

: Personnellement, personne, jamais personne, à part mes parents quand j'étais à leur charge, ne m'a offert un costume et encore moins plusieurs costumes.

: Ceux qui critiquent les costumes sont des jaloux. on s'en fout de ces costumes et de plus je pense qu'il vaut mieux avoir à la tête de l'état un homme bien habillé qu'un mec avec une cravate de travers.

: Dans les commentaires l'affaire des costumes de luxe offerts à François Fillon vous fait réagir.

: De la politique également à la une de La Croix. Emmanuel Macron détaille, dans une longue interview, son programme.











: On fait un tour de vos quotidiens. A la une du Figaro, la campagne de François Fillon. Pour le quotidien, le candidat des Républicains, désormais "fort du soutien de son parti", a six semaines pour convaincre "sur le terrain et dans les médias".







: "C'est un peu curieux que l'on puisse accepter des cadeaux de ces montants-là sans garantie qu'il n'y ait pas de contrepartie."



Pour le président de l'association de lutte contre la corruption Anticor, les révélations du JDD sur les costumes offerts à François Fillon posent beaucoup de questions : "Ça suscite des interrogations, c'est normal. Si vraiment il y a eu des costumes achetés en liquide, là c'est interdit puisque l'on ne peut pas payer plus de 1 000 euros en liquide."