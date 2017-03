DIRECT. Présidentielle : Cheminade, Macron, Le Pen et Fillon présentent leur programme face au Medef

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: comme annoncé plus tôt, le candidat socialiste Benoît Hamon s'entretient en ce moment à Berlin avec la chancelière allemande, Angela Merkel.

: Les votes blancs ne sont pas comptabilisés. Pour que cela interpelle il vaut mieux s'abstenir.

: Devant la corruption généralisée, je voterai pour mes convictions au premier tour et blanc au second si mon candidat n'est pas présent. je ne marcherai plus au chantage du vote utile ou anti-FN.

: Il faut être réaliste. Si on ne veut pas de Le Pen il faut bien voter et ne pas mettre un bulletin blanc dans l'urne !

: Ne plus accepter le chantage au vote utile et en l'absence d'un candidat auquel nous pourrions croire, nous avons le droit à l'abstention et au vote blanc. Pour ma part ce sera la première fois en 30 ans ! Et ce n'est pas par désintérêt.

: François Asselineau n'est pas le seul candidat à s'être prononcé en faveur de la reconnaissance du vote blanc. Le socialiste Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise, l'évoquent dans leur programme respectif. En tout cas, cette question vous fait encore beaucoup réagir.

: Si je ne me trompe pas je crois que monsieur Asselineau parle dans son programme de faire reconnaitre le vote blanc lors des elections et qui si celui-ci l'emporte sur tous les candidats les elections seront annulées et reportées à quelques mois avec de nouveaux candidats non presents à l'elections annulées en question.

: Après Emmanuel Macron, c'est au tour de Benoît Hamon d'aller à Berlin à la rencontre de la chancelière Angela Merkel. Le candidat socialiste est arrivé, mais se trouve face à un parterre de journalistes bien moins fourni que lors de la visite de son adversaire, rapporte le correspondant de France 2 sur place.

: Elle est la première sarkozyste à rejoindre le camp d'Emmanuel Macron. Marie-Anne Montchamp, ancienne ministre sous le gouvernement de François Fillon, a fait part sur franceinfo (et sur Twitter) de son soutien au candidat d'En marche !.

: Quelques soit le nouveau Président. La France va droit dans le mur ! Les Français iront de plus en plus mal.

: Les désireux d'abstentionnisme et quelles que soient vos idées, rappelez-vous que c'est le seul moment où vous avez votre destin en main. Après il faudra faire avec et surtout ne pas se plaindre...

: Je ne voterai pas "utile", au premier tour, et au second je ne voterai pas "pour faire barrage au FN" mon vote sera nominatif par conviction ou blanc si aucun candidat ne me convient.

: Dans les commentaires, vous êtes en effet plusieurs à évoquer le vote blanc et l'abstentionnisme.

: 40% des Français seraient prêts à voter blanc lors du premier tour de l'élection présidentielle, selon un sondage dévoilé par L'Opinion, contre 26% en 2012. Ils souhaitent que ce vote soit "considéré comme un suffrage exprimé et qu'il soit pris en compte lors du calcul du résultat de l'élection présidentielle".

: C'est l'heure d'un nouveau point sur l'actualité :



Au lendemain du début de la "grève générale illimitée", la Guyane va connaître une "journée morte" en Guyane. Air France a annulé l'unique vol prévu mardi entre Paris et Cayenne. Trois Guyanais ont raconté leur quotidien à franceinfo, et expliquent pourquoi ils sont en colère. Suivez notre direct.





Selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France, Marine Le Pen et Emmanuel Macron font la course en tête, avec respectivement 25% et 24% des intentions de vote. Si le premier tour avait lieu dimanche, le candidat de la droite, François Fillon, serait nettement distancé, avec seulement 18% des voix. A gauche, Jean-Luc Mélenchon (14%) devancerait Benoît Hamon (12%).



Plus de 20 millions de personnes sont menacées de famine en Somalie, au Soudan du Sud, au Nigeria et au Yémen, selon l'ONU. Notre journaliste a contacté des humanitaires qui sont allés récemment sur place afin qu'ils décrivent l'ampleur de la catastrophe. Retrouvez leurs cris d'alarme dans cet article.







• La tension est montée d'un cran dans le 19e arrondissement de Paris, lundi soir. Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté et des heurts ont éclaté au lendemain de la mort d'un homme de 56 ans, Liu Shaoyo, abattu par un policier de la BAC lors d'une intervention à son domicile.



: Il persiste et signe. En meeting à Nantes, François Fillon a réitéré sa référence au suicide de l'ancien Premier ministre, Pierre Bérégovoy. Voici la séquence :



