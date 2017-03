DIRECT. Présidentielle : regardez la présentation du programme de Benoît Hamon

Ce qu'il faut savoir

A la traîne dans les sondages, Benoît Hamon veut relancer sa campagne. Le vainqueur de la primaire de la gauche présente son programme, jeudi 16 mars, à 11 heures, à Paris. Suivez l'actualité de la campagne présidentielle dans notre direct.

Un programme enrichi. Pas de virage à 180 degrés dans cette nouvelle version, qui reprend les piliers du projet de la primaire : réforme démocratique (avec le 49.3 citoyen), ambition écologique ou encore revenu universel d'existence. Mais des apports venus du camp socialiste et radical : priorité au "made in France" et aux PME, taxation des superprofits des banques, etc.

Rassembler le PS. Lâché par Manuel Valls, critiqué par Juliette Méadel, Benoît Hamon cherche à souder sa famille politique. Mercredi soir, il a pu compter sur le soutien sans faille de Najat Vallaud-Belkacem, à ses côtés lors d'un meeting à Nice.