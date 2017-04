DIRECT. Présidentielle : à trois jours du premier tour, suivez la fin de la campagne

Ce qu'il faut savoir

J-3. A trois jours du premier tour de l'élection présidentielle, suivez en direct la fin de la campagne sur franceinfo. Après leurs meetings, mercredi soir, les candidats se préparent à passer un dernier grand oral.

Les onze candidats participeront à l'émission politique organisée par France 2, jeudi soir. Au programme : des entretiens individuels entre les candidats et les journalistes, suivis d'éventuels droits de réponse et de conclusions.



Nicolas Sarkozy et François Fillon doivent se rencontrer, jeudi matin à Paris, selon les informations de franceinfo. L'ex-président a déjà apporté son soutien à son ancien Premier ministre, dans une vidéo diffusée sur Twitter et dans un message sur sa page Facebook.