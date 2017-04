DIRECT. Présidentielle : à six jours du scrutin, regardez le meeting d’Emmanuel Macron à Paris-Bercy

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Effectivement, le président de club de rugby de Toulon est le premier des trois interlocuteurs qui introduisent le candidat d'En marche ! à Bercy. En tribune, un assortiment éclectique de personnalités.

: Discours de Boudjellal lors du meeting de Macron à Bercy?

: "Il faut s'interroger sur ces candidats malhonnêtes, intellectuellement, ou dans leur rapport à l'argent, sur ce qu'ils vont devenir avec le pouvoir que donne la Ve République au président de la République."



En déplacement dans le Lot-et-Garonne, Benoît Hamon (PS) a appelé l'électorat à s'inquiéter de ce que feraient les candidats à la présidentielle des pouvoirs importants que leur confère la Ve République.

: Le candidat d'En marche !, Emmanuel Macron, tiendra son plus grand meeting de campagne à Paris-Bercy à partir de 15 heures. Environ 20 000 personnes sont espérées, la capacité maximale de la salle. L'ancienne secrétaire générale de la CFDT, Nicole Notat, viendra exprimer son soutien.

: Il y a les clips de campagne officiels, lisses et cadrés. Et puis, il y a des soutiens spontanés qui surgissent des tréfonds d'internet pour encourager leur candidat, en chantant. Petit florilège.



(FRANCEINFO)

: Certains optent pour la caravane, d'autres pour la péniche. Jean-Luc Mélenchon embarque ce midi sur sa "Péniche insoumise". Il part de de Bobigny et doit arriver en fin d'après midi quai François Mauriac, à Paris. Plusieurs escales sont prévues tout au long du parcours pour que le candidat s'exprime. Notre journaliste Matthieu Mondolini est sur place.

: Le candidat de l'Union populaire républicaine (UPR), François Asselineau, a dénoncé ce matin sur France 2, le vote utile. "Ne vous laissez pas intimider par les sondages (...), le vote utile est un vote futile."









(FRANCE 2)

: "Je ne crois pas à un second tour droite-extrême droite."



Le candidat socialiste à l'élection présidentielle a affirmé sur Europe 1 ne pas croire en un second tour entre Marine Le Pen et François Fillon. Benoît Hamon a indiqué que si cela devait se produire, il ne "voterait pas Marine Le Pen".





: "J'ai gagné en six ans 3 millions d'euros... J'avais à la fin 270 000 euros d'épargne."



L'heure est aux comptes.Invité de BFMTV, Emmanuel Macron a évoqué son salaire entre 2009 et 2014, et précise qu'il a payé "1,4 million d'euros d'impôt". "J'en suis très heureux, je n'ai pas fait d'optimisation fiscale."





: Vous ne la verrez ni sur le plateau de Laurent Ruquier ni en meeting au Zénith, et pourtant, elle est en bonne place pour remporter le premier tour de la présidentielle. Qui donc ? L'abstention, créditée de plus de 30% d'intentions de vote, dont voici le portrait.







(MAXPPP)



: "Si mon nom est cité, ce n'est jamais par moi. Je n'en ai jamais parlé avec Emmanuel Macron (...) Je ne cesserai jamais de m'occuper de ma ville de Pau. Et je ne cesserai jamais de servir autant que possible l'idée que je me fais de l'avenir du pays."





Invité de franceinfo ce matin, François Bayrou, n'a pas voulu dire s'il serait Premier ministre d'Emmanuel Macron si celui-ci était élu président de la République.